MU có nên thay HLV lúc này? Bài học 40 năm từ ngày Alex Ferguson tới Old Trafford

Manchester United đang bước vào quãng nghỉ đội tuyển quốc gia trong một trạng thái rất khác so với những gì người hâm mộ kỳ vọng hồi đầu mùa. Sau 10 vòng Ngoại hạng Anh 2026/27, Quỷ đỏ mới có 8 điểm, chỉ thắng một trận và đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Trận hòa Aston Villa 4-4 ngày 8.11 cho thấy MU vẫn còn tinh thần phản kháng. Bị dẫn sâu nhưng họ không buông xuôi, ghi hai bàn ở những phút cuối để giữ lại một điểm tại Old Trafford. Tuy nhiên, nếu gạt cảm xúc của màn ngược dòng sang một bên, bức tranh tổng thể vẫn rất đáng lo.

Hình minh họa

MU đã trải qua 8 trận Premier League liên tiếp không thắng. Khoảng cách với nhóm đầu ngày càng xa, trong khi vị trí hiện tại khiến câu chuyện không còn đơn thuần là cuộc đua Champions League hay Europa League. Sau 10 vòng, đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh đang phải nhìn xuống nhóm trụ hạng.

Điều khiến hoàn cảnh hiện tại trở nên đặc biệt là nó gợi lại một cột mốc cách đây đúng 40 năm.

Ngày 6.11.1986, Manchester United bổ nhiệm Alex Ferguson làm HLV trưởng trong bối cảnh đội bóng cũng đang chìm ở nhóm cuối giải VĐQG Anh. Bốn thập kỷ sau, Old Trafford một lần nữa đứng trước câu hỏi quen thuộc: tiếp tục kiên nhẫn với người hiện tại hay chấp nhận thay đổi để tìm một hướng đi mới?

40 năm trước, MU cũng thay đổi giữa khủng hoảng

Nhìn lại năm 1986, người ta dễ bị cuốn vào câu chuyện cổ tích về Sir Alex Ferguson. Ông đến Old Trafford, xây dựng một đế chế và sau đó mang về 13 chức vô địch Premier League, hai Champions League cùng hàng loạt danh hiệu khác.

Nhưng thực tế, mọi thứ không diễn ra nhanh đến vậy.

Trận đầu tiên của Ferguson kết thúc bằng thất bại 0-2 trước Oxford United. MU chỉ đứng thứ 11 khi mùa 1986/87 khép lại. Hai mùa sau đó cũng không phải những năm tháng dễ dàng.

Phải đến năm 1990, Ferguson mới có danh hiệu đầu tiên cùng MU với FA Cup. Chức vô địch quốc gia đầu tiên còn đến muộn hơn, ở mùa 1992/93.

Điều đáng nhớ vì vậy không phải là MU thay HLV rồi lập tức đổi đời.

Điều đáng nhớ nằm ở chỗ họ chọn được một người đủ năng lực để xây dựng lại đội bóng và sau đó trao cho ông thời gian.

Ferguson khi đến Manchester cũng không phải một HLV trẻ được lựa chọn dựa trên cảm hứng hay danh tiếng cầu thủ. Ông đã chứng minh năng lực tại Aberdeen, phá thế thống trị của Celtic và Rangers ở Scotland, đồng thời từng đưa đội bóng này đánh bại Real Madrid để vô địch European Cup Winners' Cup.

Nói cách khác, MU năm 1986 không đơn thuần tìm một HLV mới. Họ tìm một người đã có bằng chứng rõ ràng về khả năng xây dựng đội bóng chiến thắng.

Đó có lẽ là chi tiết quan trọng nhất nếu muốn dùng câu chuyện Ferguson để soi vào tình cảnh hiện tại.

Carrick không phải người duy nhất phải chịu trách nhiệm

Michael Carrick chắc chắn phải chịu áp lực.

Một HLV của Manchester United không thể thoải mái khi đội bóng chỉ thắng một trong 10 vòng đầu và đứng thứ 18. Nhưng nếu cho rằng chỉ cần thay Carrick là mọi vấn đề sẽ biến mất, MU rất có thể lại lặp lại vòng tròn quen thuộc của những năm hậu Ferguson.

Những bất ổn của đội bóng không bắt đầu từ mùa này.

MU đã nhiều lần thay đổi HLV, thay đổi triết lý, mua cầu thủ cho những hệ thống khác nhau rồi lại bắt đầu từ đầu khi kết quả không như mong muốn. Hệ quả là đội hình hiện tại vẫn thiếu sự cân bằng và nhiều vị trí không thực sự phù hợp với cùng một cách chơi.

Trận hòa Aston Villa là ví dụ dễ thấy.

MU có thể ghi 4 bàn nhưng cũng để thủng lưới 4 lần. Khả năng phản ứng là điều đáng ghi nhận, song một đội bóng lớn không thể thường xuyên đặt mình vào tình thế phải cứu trận đấu ở phút 90.

Có những thời điểm hàng công chơi tốt, nhưng hàng thủ lại mất kiểm soát. Có những trận MU tạo được thế trận nhưng không chuyển hóa thành điểm số. Sự thiếu ổn định ấy không thể chỉ giải thích bằng phong độ cá nhân.

Vì thế, câu hỏi dành cho ban lãnh đạo lúc này không nên đơn giản là: “Carrick có phải một HLV giỏi hay không?”.

Câu hỏi đúng hơn phải là: “Carrick có phải người phù hợp nhất để dẫn dắt dự án tiếp theo của Manchester United hay không?”.

Nếu câu trả lời vẫn là có, ban lãnh đạo phải công khai thể hiện niềm tin, tiếp tục hỗ trợ và cho ông thời gian sửa chữa.

Nếu câu trả lời là không, quãng nghỉ đội tuyển quốc gia hiện tại lại là một thời điểm tương đối thuận lợi để đưa ra quyết định.

Nếu thay HLV, MU phải thay vì một dự án chứ không phải vì hoảng loạn

MU sẽ trở lại Premier League bằng chuyến làm khách Liverpool ngày 22.11.

Sẽ rất dễ biến trận đấu tại Anfield thành một “tối hậu thư” dành cho Carrick. Nhưng cách xử lý đó không thật sự hợp lý.

Nếu CLB vẫn tin vào Carrick, một thất bại trước Liverpool không nên lập tức thay đổi tất cả.

Ngược lại, nếu ban lãnh đạo đã mất niềm tin, họ cũng không cần chờ thêm 90 phút tại một trong những sân đấu khó khăn nhất nước Anh mới ra quyết định.

Một đội bóng lớn phải đánh giá HLV dựa trên cả quá trình: chiến thuật có tiến bộ hay không, cầu thủ có phát triển hay không, phòng thay đồ có còn niềm tin hay không và kế hoạch dài hạn đang đi về đâu.

Đó cũng chính là lý do câu chuyện Ferguson cần được hiểu đúng.

Bài học của năm 1986 không phải “MU đang khủng hoảng thì hãy sa thải HLV”.

Bài học là khi quyết định thay đổi, MU phải chọn được một người đủ tầm để làm lại cấu trúc bóng đá.

Ferguson không chỉ thay đổi đội hình chính. Ông nâng tiêu chuẩn tập luyện, xây dựng lại văn hóa đội bóng, chú trọng hệ thống trẻ và từng bước tạo ra một môi trường chiến thắng.

Bóng đá năm 2026 tất nhiên khác rất xa năm 1986. Một HLV hiện đại không còn nắm mọi quyền lực như Ferguson từng có. Vai trò của giám đốc thể thao, tuyển dụng, phân tích dữ liệu và quản trị CLB lớn hơn rất nhiều.

Nhưng nguyên tắc không thay đổi: HLV phải được đặt trong một cấu trúc phù hợp.

Nếu MU chọn một HLV theo đuổi pressing, đội hình phải được xây dựng cho pressing.

Nếu muốn kiểm soát bóng, CLB phải tuyển những cầu thủ đủ kỹ thuật và tư duy cho cách chơi đó.

Nếu muốn trẻ hóa, ban lãnh đạo cũng phải chấp nhận những thời điểm kết quả chưa như mong muốn.

Điều MU không thể tiếp tục làm là thay HLV nhưng giữ nguyên mọi vấn đề phía sau rồi kỳ vọng một người mới tự giải quyết tất cả.

MU cần một Ferguson mới, nhưng không phải theo nghĩa đen

Có thể sẽ xuất hiện nhiều lời kêu gọi tìm một “Alex Ferguson mới”.

Nhưng Manchester United không cần một bản sao của Ferguson.

Không ai có thể tái hiện nguyên vẹn một thời kỳ đã qua.

Điều MU cần là một HLV có vị thế tương tự Ferguson khi ông đến Old Trafford năm 1986: có triết lý rõ ràng, đã chứng minh khả năng xây dựng đội bóng và đủ uy tín để đưa ra những quyết định khó khăn.

Quan trọng hơn, người đó cần được trao một dự án đủ dài.

Một nhiệm kỳ ba đến năm năm trong bóng đá hiện đại đã là khoảng thời gian rất lớn. MU không nhất thiết phải tìm một HLV ở lại 27 năm, nhưng họ cần chấm dứt tư duy sửa chữa mùa giải bằng những giải pháp ngắn hạn.

Sau 10 vòng, việc đứng thứ 18 là tín hiệu đủ mạnh để ban lãnh đạo phải cân nhắc thay đổi. Nếu trên thị trường đã có một HLV thực sự phù hợp với kế hoạch dài hạn, đây là thời điểm hợp lý để hành động.

Nhưng nếu phương án tiếp theo chỉ là một HLV tạm quyền hoặc một lựa chọn mang tính chữa cháy, MU có lẽ nên tiếp tục với Carrick và tập trung giải quyết các vấn đề lớn hơn ở cấu trúc đội bóng.

Bốn mươi năm trước, Manchester United đưa ra một quyết định mà không ai lúc đó có thể biết sẽ thay đổi toàn bộ lịch sử CLB.

Ngày 6.11.1986, Alex Ferguson bước vào Old Trafford giữa một cuộc khủng hoảng.

Bốn mươi năm sau, MU lại đứng trước một ngã rẽ.

Kỳ tích có thể không bao giờ lặp lại theo cùng một kịch bản. Nhưng bài học từ Ferguson vẫn còn nguyên giá trị: thay đổi chỉ có ý nghĩa khi Manchester United biết chính xác họ muốn trở thành đội bóng như thế nào, chọn đúng người để dẫn đường và đủ kiên nhẫn để người đó xây dựng lại mọi thứ.