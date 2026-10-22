MU chịu thêm cú sốc sau trận thua Como

Sesko nguy cơ nghỉ dài hạn.

Theo Daily Mail, Sesko đang trải qua quá trình kiểm tra chuyên sâu tại trung tâm huấn luyện Carrington sau khi ngồi ngoài 5 tuần. Đáng chú ý, vấn đề hiện tại của tiền đạo 23 tuổi được cho là khác với chấn thương ống chân từng đeo bám anh suốt 6 tháng.

Các nguồn tin thân cận với MU tiết lộ đội bóng lo ngại Sesko có thể phải nghỉ thi đấu tới 4 tháng, tức sang đến đầu năm 2027. Nếu dự đoán này là thật, đây rõ ràng là tin không vui với ban huấn luyện "Quỷ đỏ".

HLV Michael Carrick thừa nhận MU đang chờ đợi kết quả đánh giá cụ thể về tình trạng của Sesko. Nhà cầm quân người Anh cho biết đội bóng hy vọng sớm có thông tin rõ ràng hơn về thời điểm tiền đạo này trở lại.

Sesko vắng mặt khiến MU thiếu lựa chọn trên hàng công.

Sự vắng mặt dài hạn của Sesko có thể khiến kế hoạch nhân sự của MU thay đổi. Ở mùa giải hiện tại, Matheus Cunha từng được bố trí đá cao nhất trên hàng công trước khi nhường vị trí cho Bryan Mbeumo. Tuyển thủ Cameroon hiện là một trong những chân sút ghi bàn nhiều nhất đội, với 4 pha lập công.

Rạng sáng 22/10, MU thua 1-4 trên sân của Como ở loạt trận vòng phân hạng Champions League. Ở trận này, Mbeumo đá cắm nhưng không ghi bàn nào cho "Quỷ đỏ". Tiền đạo vào sân thay người Joshua Zirkzee là người lập công duy nhất cho đội khách.

Nếu Sesko tiếp tục vắng mặt dài hạn, MU có thể phải tìm kiếm một trung phong mới vào tháng 1/2027. Đồng thời, đội bóng cũng được cho là muốn bán Joshua Zirkzee trong năm tới nhằm tái cơ cấu hàng công.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.