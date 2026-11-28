Người hâm mộ Manchester United chạm đến tận cùng nỗi đau sau thất bại tan nát trước Brentford ngay tại Old Trafford. Thêm một lần nữa, "Quỷ đỏ" gây thất vọng bằng màn trình diễn bạc nhược, để thủng lưới liên tiếp và phơi bày những vấn đề nghiêm trọng ở cả hai đầu sân. 8 bàn thua, chia đều trong hai vòng đấu liên tiếp là đòn giáng mạnh vào niềm tin vốn đã cạn kiệt của các cổ động viên. Đáng buồn hơn, đây là lần đầu tiên sau gần 100 năm, Man Utd mới lại thất bại trước Brentford trên sân nhà.

Từ một khởi đầu đầy chủ động, đội bóng của Mauricio Pochettino dần biến trận đấu thành thảm họa. Họ bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, phòng ngự thiếu tổ chức và liên tiếp mắc sai lầm cá nhân. Thất bại này không đơn thuần là chuyện mất điểm, mà còn cho thấy Man Utd đang thực sự mất phương hướng. "Quỷ đỏ" chìm sâu ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Premier League và thậm chí có nguy cơ rơi xuống đáy bảng nếu Crystal Palace giành chiến thắng ở vòng đấu này.

Điều khiến người hâm mộ Man Utd thêm thất vọng là đội chủ nhà không hề thiếu cơ hội trong những phút đầu. Zirkzee, Amad và Maguire đều có những tình huống có thể mở tỷ số, nhưng sự thiếu chính xác khiến chủ nhà không thể tận dụng lợi thế. Ngược lại, Brentford chỉ cần một vài cơ hội rõ ràng để trừng phạt đối thủ.

Callum Wilson trở thành cơn ác mộng đối với hàng phòng ngự chủ nhà. Tiền đạo này mở tỷ số ở phút 19 bằng pha xử lý khéo léo trước khi tung cú sút quyết đoán đánh bại Lammens. Đến phút 32, sai lầm trong tình huống dâng cao tranh chấp của Leny Yoro tạo điều kiện để Dango Ouattara thoát xuống bên cánh phải, kiến tạo cho Wilson hoàn tất cú đúp.

MU bất lực.

Hai bàn thua phơi bày sự mong manh của hàng thủ Man Utd. Thử nghiệm cặp trung vệ Maguire - Yoro của Pochettino không mang lại hiệu quả, trong khi các cầu thủ phía trên tiếp tục bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt.

Ngay cả khi bước vào hiệp hai với quyết tâm cao hơn, Quỷ đỏ vẫn không thể cải thiện khả năng dứt điểm. Zirkzee và Dorgu lần lượt phung phí những cơ hội thuận lợi, còn cú sút kỹ thuật của Tielemans lại đưa bóng tìm đến xà.

Nếu hàng công khiến Man Utd bất lực thì hàng phòng ngự lại trực tiếp đẩy đội bóng đến thảm họa. Sau những sai lầm của Maguire và Yoro, Diogo Dalot trở thành cái tên tiếp theo mắc lỗi nghiêm trọng. Hậu vệ người Bồ Đào Nha phá bóng bằng đầu thiếu an toàn, tạo điều kiện để Ajer tung cú dứt điểm cận thành, đưa bóng lên nóc lưới Lammens. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+1, Schade tiếp tục trừng phạt hàng thủ chủ nhà bằng pha dứt điểm thoải mái. Dalot một lần nữa mắc lỗi vị trí, khiến bẫy việt vị của Man Utd hoàn toàn phá sản.

Man Utd không chỉ thiếu khả năng tổ chức mà còn liên tục mắc những sai lầm cá nhân khó chấp nhận ở cấp độ Premier League. Những điều chỉnh của Pochettino cũng chưa thể tạo ra sự chuyển biến, trong khi các cầu thủ ngày càng đánh mất sự tự tin.

Thất bại trước Brentford vì thế mang ý nghĩa nặng nề hơn một trận thua thông thường. Sau 89 năm, Man Utd mới lại để đối thủ này đánh bại ngay trên sân nhà. Từ vị thế của một đội bóng từng thống trị bóng đá Anh, "Quỷ đỏ" giờ đây phải nhìn xuống nhóm cuối bảng và thực sự đối diện nguy cơ xuống hạng.

Điều đáng sợ nhất lúc này không chỉ là thứ hạng hay những bàn thua, mà là niềm tin của người hâm mộ đang cạn kiệt. Old Trafford từng là nơi khiến mọi đối thủ phải e ngại, nhưng giờ đây lại chứng kiến đội nhà liên tục sụp đổ.