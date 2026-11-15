MU chiêu mộ Tielemans sau khi mua hụt 7 cầu thủ

Tielemans chưa đáp ứng kỳ vọng tại MU. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ từ Athletic, Elliot Anderson của Nottingham Forest mới là ưu tiên số một trong danh sách mua sắm của MU. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford không thể hoàn tất thương vụ này và lần lượt phải chuyển hướng sang những phương án khác.

Mateus Fernandes (West Ham) được xem là lựa chọn thứ hai. Sau đó là Sandro Tonali của Newcastle và Aurelien Tchouameni của Real Madrid. Danh sách những tiền vệ được MU nhắm đến còn có Alex Scott (Bournemouth), Ederson (Atalanta) và tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi, người hiện đã gia nhập Manchester City.

Sau khi không thể chiêu mộ bất kỳ mục tiêu ưu tiên nào, MU cuối cùng quyết định chi tiền để phá vỡ hợp đồng của Tielemans với Aston Villa. Đội chủ sân Old Trafford cũng từng cân nhắc đưa Leon Goretzka về theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi tiền vệ người Đức rời Bayern Munich. Dù vậy, yêu cầu về mức lương của cầu thủ này trở thành rào cản khiến thương vụ đổ bể.

Sau đó, Goretzka gia nhập Aston Villa thay chính Tielemans và thậm chí ghi bàn vào lưới MU trong trận đấu cuối cùng của Michael Carrick.

Tielemans phải nỗ lực hơn. Ảnh: Reuters.

Trong số 3 tân binh ở hàng tiền vệ MU mùa hè qua, Tielemans là cầu thủ được sử dụng thường xuyên nhất, với 988 phút thi đấu trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Andrey Santos, người cập bến từ Chelsea với giá 50 triệu bảng, mới có 556 phút. Carlos Baleba, bản hợp đồng trị giá 70 triệu bảng, thậm chí chỉ ra sân 397 phút vì vật lộn với chấn thương.

Những con số này khiến CĐV MU đặt dấu hỏi về chiến lược chuyển nhượng dưới thời Sir Jim Ratcliffe. Carrick được cho là từng yêu cầu tăng cường lực lượng ở nhiều vị trí, đặc biệt là tiền đạo dự bị và hậu vệ trái, nhưng không được đáp ứng như mong muốn. Điều này dẫn đến việc đội hình MU thiếu chiều sâu và thu về những kết quả kém.

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