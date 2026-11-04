Mù Cang Chải: Xét xử bị cáo hủy hoại rừng, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam

Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động

Theo cáo trạng, do muốn có đất trồng đào, mận, từ tháng 5/2025 đến tháng 1/2026, Giàng A Phà đã sử dụng dao, cưa máy và lửa để phát dọn cây rừng tại lô 24c3, khoảnh 2, tiểu khu 294, thuộc thôn Thào Chua Chải, xã Mù Cang Chải. Đây là diện tích rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải quản lý, bảo vệ.

Kết quả giám định xác định tổng diện tích rừng bị tác động là 6.627,4 m², trong đó diện tích bị chặt, phát, phá, đốt trắng là 5.577,86 m². Tổng giá trị thiệt hại về lâm sản được xác định là 31,074 triệu đồng.

Chủ tọa phiên tòa và 2 hội thẩm nhân dân.

Đáng chú ý, dù đã được cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ, kiểm lâm và đại diện thôn tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, Giàng A Phà vẫn cố tình thực hiện. Tại phiên tòa, bị cáo chưa nhận thức đầy đủ tính chất, mức độ sai phạm của hành vi, thậm chí có lời nói chống đối.

Bị cáo Giàng A Phà tại phiên xét xử.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ, chứng cứ và các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Giàng A Phà 1 năm 6 tháng tù giam; đồng thời buộc bị cáo bồi thường số tiền hơn 31 triệu đồng do hành vi hủy hoại rừng gây ra.

Đông đảo người dân đến dự phiên xét xử.

Vụ án là bài học cảnh tỉnh đối với người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Qua đó, đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng thôn, bản, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ rừng, không tự ý chặt phá, đốt rừng để lấy đất sản xuất. Bảo vệ rừng vừa là trách nhiệm của lực lượng chức năng, vừa là nghĩa vụ của mỗi người dân, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái và sinh kế bền vững.