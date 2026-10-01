Mù Cang Chải vào mùa đẹp 'mê hồn': Ruộng bậc thang chuyển sắc vàng
Mù Cang Chải bước vào mùa lúa chín, khi những thửa ruộng bậc thang chuyển sắc vàng trên triền núi Tây Bắc, tạo nên cảnh sắc đặc trưng thu hút du khách trong và ngoài nước.
Mỗi độ tháng 9 và đầu tháng 10, những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, chuyển từ sắc xanh sang màu vàng óng khi lúa vào vụ thu hoạch. Những đường cong nối tiếp trên sườn núi tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, đồng thời mang dấu ấn lao động và văn hóa của cộng đồng địa phương. Đây cũng là thời điểm Mù Cang Chải thu hút đông du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống vùng cao./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/mu-cang-chai-vao-mua-dep-me-hon-ruong-bac-thang-chuyen-sac-vang-post1139378.vnp