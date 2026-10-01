Mù Cang Chải: Sôi động Giải Marathon Ultra Trail 2026

Giải năm nay tổ chức các nội dung thi đấu ở nhiều cự ly, gồm: 12 km, 25 km, 55 km, 75 km, 100 km và 160 km, phù hợp với nhiều nhóm vận động viên, từ những người mới tham gia chạy địa hình đến các vận động viên chuyên nghiệp.

Cung đường chạy 160 km trên địa hình đồi núi.

Đáng chú ý, Mù Cang Chải là địa điểm diễn ra Chung kết hệ thống giải Asia Trail Master 2026 ở cự ly 75 km. Đây là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của các vận động viên chạy địa hình trong khu vực và quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người vùng cao Mù Cang Chải.

Để bảo đảm giải diễn ra an toàn, thuận lợi, xã Mù Cang Chải đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị trên toàn tuyến đường chạy. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, hậu cần, cứu hộ, cứu nạn và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên được xây dựng, triển khai cụ thể.

Giải chạy diễn ra vào thời điểm đẹp nhất khi mùa lúa chín vàng.

Riêng công tác y tế, 28 cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng đã được bố trí tại các điểm trên tuyến đường chạy, sẵn sàng sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thi đấu.

Ông Giàng A Tạng - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết: "Địa phương đã chủ động phối hợp với Ban tổ chức và các lực lượng liên quan, rà soát các điều kiện phục vụ giải, đặc biệt là tại những khu vực có địa hình phức tạp, nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho vận động viên".

Những cung đường tạo nên sức hút của Giải chạy địa hình Ultra Trail 2026.

Với quy mô lớn, sự tham gia của đông đảo vận động viên trong nước, quốc tế và việc đăng cai Chung kết Asia Trail Master 2026, Giải chạy địa hình Ultra Trail 2026 không chỉ là hoạt động thể thao mà còn tạo cơ hội quảng bá điểm đến Mù Cang Chải, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với cảnh quan ruộng bậc thang, văn hóa các dân tộc và những cung đường vùng cao.