Mù Cang Chải lắng nghe người dân trong thực hiện dự án khu đô thị mới

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giàng A Câu chủ trì Hội nghị tiếp xúc, đối thoại

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Cảnh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Trần Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ngành liên quan và các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án.

Tại Hội nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lào Cai thông tin về kết quả thu hồi đất thực hiện 2 dự án khu đô thị mới tại khu chợ tạm cầu La Phu Khơ và khu vực giáp đầu cầu La Phu Khơ.

Theo báo cáo, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 15,5ha đất nông nghiệp, liên quan đến 7 tổ chức và 186 hộ dân. Đây là các dự án nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại và xây dựng các thiết chế văn hóa, trong đó có không gian nhà văn hóa.

Sau nhiều đợt tuyên truyền, vận động, đến nay đã có 143 hộ nhận tiền bồi thường với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng; còn 16 hộ chưa nhận tiền bồi thường.

Dự án Khu đô thị mới góp phần mở rộng không gian phát triển, hướng tới xây dựng Mù Cang Chải văn minh, hiện đại

Tại cuộc đối thoại, các hộ dân có đất bị thu hồi cơ bản đồng tình, ủng hộ chủ trương triển khai Dự án Khu đô thị mới Mù Cang Chải. Đồng thời, người dân trực tiếp trao đổi, nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; xác định nguồn gốc, diện tích đất; xem xét giá bồi thường và các chính sách hỗ trợ đối với những hộ bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, các hộ dân mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ sinh kế phù hợp sau khi thu hồi đất, giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và tạo nguồn thu bền vững cho gia đình.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cầu thị, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng các ngành liên quan đã lắng nghe, trao đổi và giải đáp trực tiếp những vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở bảo đảm đúng quy định pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền cấp trên hoặc cần thêm thời gian rà soát, xác minh, lãnh đạo xã tiếp thu, tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh và đoàn công tác khảo sát Dự án Khu đô thị mới Mù Cang Chải tháng 7.2026

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mù Cang Chải Giàng A Câu khẳng định, triển khai Dự án Khu đô thị mới Mù Cang Chải là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong quá trình triển khai dự án, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời đặc biệt quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mù Cang Chải Giàng A Câu đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ từng trường hợp, nắm chắc tình hình, giải thích cụ thể những nội dung người dân còn băn khoăn; quá trình thực hiện phải bảo đảm khách quan, công bằng, đúng trình tự, thủ tục.

Đối với những kiến nghị chính đáng, thuộc thẩm quyền, cần tập trung giải quyết kịp thời; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đồng thời, ông Giàng A Câu cũng mong muốn các hộ dân bị thu hồi đất tiếp tục chia sẻ, tạo sự thống nhất, đồng thuận, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị mới Mù Cang Chải. Qua đó, từng bước mở rộng không gian phát triển, xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.