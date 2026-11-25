Khách du lịch tham gia trải nghiệm vẽ sáp ong của đồng bào dân tộc Mông.

Trong 11 tháng năm 2026, địa phương đón 201.570 lượt khách du lịch, đạt 118,6% kế hoạch năm, trong đó, khách quốc tế đạt 22.759 lượt, bằng 119,8% kế hoạch. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 464,7 tỷ đồng, bằng 109,34% chỉ tiêu giao.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Mù Cang Chải đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Nổi bật là các hoạt động du lịch mùa nước đổ, Lễ hội Mùa vàng năm 2026 với nhiều chương trình mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Riêng các hoạt động tại Lễ hội Mùa vàng năm 2026 thu hút trên 12.000 lượt người tới tham gia.

Đặc biệt, Giải chạy Marathon “Mù Cang Chải Ultra Trail” năm 2026 thu hút 3.535 vận động viên đăng ký tham gia, trong đó có 175 vận động viên nước ngoài, thi đấu ở 6 cự ly. Cùng với đó, Giải leo ruộng bậc thang “Dấu chân mùa nước đổ” lần đầu tiên được tổ chức đã tạo thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo, kết nối thể thao với cảnh quan ruộng bậc thang.

Các vận động viên tham gia giải leo ruộng bậc thang “Dấu chân mùa nước đổ” và giải chạy Marathon “Mù Cang Chải Ultra Trail” năm 2026.

Thời gian tới, xã Mù Cang Chải tiếp tục tập trung bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng; đồng thời chuẩn bị tổ chức Festival Khèn Mông, Lễ hội Hoa Tớ Dày và các hoạt động chào Xuân năm 2027, góp phần duy trì sức hút của điểm đến, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.