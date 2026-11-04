Mù Cang Chải đón 197.570 lượt khách, doanh thu đạt 455,7 tỉ đồng

Quang cảnh Hội nghị

Lễ hội Mùa Vàng tạo sức hút cho điểm đến

Ngày 4.11, UBND xã Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động du lịch “Lễ hội Mùa Vàng” năm 2026, đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức Festival Khèn Mông, Lễ hội Hoa Tớ Dày và các hoạt động chào xuân năm 2027.

Dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giàng A Câu; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trần Ngọc Hiệp; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; lãnh đạo UBND các xã Púng Luông, Lao Chải, Chế Tạo cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, Chi hội Du lịch và trưởng các thôn trên địa bàn.

Năm 2026, xã Mù Cang Chải tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao tạo điểm nhấn thu hút du khách

Trong năm 2026, xã Mù Cang Chải tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao gắn với Lễ hội Mùa Vàng, tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Nổi bật là chương trình Lễ chào cờ tháng 9 với chủ đề “Tự hào Việt Nam từ miền danh thắng”, tổ chức tại khu ruộng bậc thang Háng Đăng Dê, với 219 đại biểu là cán bộ, lực lượng vũ trang và học sinh tham gia.

Giải chạy Marathon “MuCangChai Ultra Trail” năm 2026 cũng thu hút 3.535 vận động viên đăng ký tham gia.

Đáng chú ý, Lễ hội Mùa Vàng diễn ra từ ngày 31.8 đến 4.10, thu hút 119.700 lượt khách, trong đó có 8.190 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch trong thời gian lễ hội đạt 191,5 tỉ đồng.

Lượng khách đến trong dịp lễ hội chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số khách của địa phương trong 10 tháng năm 2026, cho thấy sức hút của các sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan ruộng bậc thang và bản sắc văn hóa Mù Cang Chải.

Những kết quả trên góp phần thúc đẩy hoạt động dịch vụ, tạo thêm cơ hội sinh kế cho người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa địa phương đến du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội Mùa Vàng năm 2026 là điểm nhấn góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển du lịch Mù Cang Chải

Chuẩn bị chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch chào xuân 2027

Tại hội nghị, UBND xã Mù Cang Chải triển khai kế hoạch tổ chức Festival Khèn Mông, Lễ hội Hoa Tớ Dày và các hoạt động chào xuân năm 2027.

Các sự kiện hướng tới giới thiệu, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, đồng thời khai thác vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan mùa hoa và tiềm năng du lịch của địa phương.

Giải chạy Marathon “MuCangChai Ultra Trail” năm 2026 góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, tăng sức hút du lịch Mù Cang Chải

Việc chuẩn bị các sự kiện hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kết nối hoạt động văn hóa, thể thao với trải nghiệm cảnh quan và đời sống cộng đồng.

Qua đó, Mù Cang Chải tiếp tục phát huy lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, tạo thêm sức hút cho điểm đến, mở rộng hoạt động dịch vụ và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng trong năm 2027.