Mù Cang Chải đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, năm 2026, xã Mù Cang Chải được giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 58 tỷ đồng. Tính đến ngày 9/11, địa phương đã giải ngân 42 tỷ 967 triệu đồng, tương đương 74,4% kế hoạch; số vốn còn lại cần tiếp tục giải ngân đến hết niên độ ngân sách năm 2026 là gần 15 tỷ đồng.

Những con đường giao thông giúp người dân xã Mù Cang Chải đi lại thuận tiện.

So với tỷ lệ giải ngân bình quân của nhóm chủ đầu tư cấp xã, phường toàn tỉnh là 71,4%, kết quả của xã Mù Cang Chải cao hơn 3 điểm phần trăm. Đây là tín hiệu tích cực trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần đưa các nguồn lực đầu tư sớm phát huy hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Mù Cang Chải vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông.

Tuy nhiên, với gần 14,8 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giải ngân, Mù Cang Chải vẫn đối mặt với áp lực hoàn thành kế hoạch trong thời gian còn lại của năm 2026. Để bảo đảm tiến độ, địa phương cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh triển khai các dự án, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện; đồng thời chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai là yêu cầu quan trọng.

Nhiều công trình trên địa bàn xã Mù Cang Chải đã đạt và vượt tiến độ đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026 mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã Mù Cang Chải trong giai đoạn mới.