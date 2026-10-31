Mù Cang Chải chủ động kiểm soát bệnh dại

Xã Mù Cang Chải có địa bàn rộng, gồm 14 thôn. Thời gian qua, địa phương cơ bản hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, trong đó duy trì địa bàn không có ca mắc bệnh dại kể từ trường hợp bệnh nhân Mùa A Vùa, thôn Mồ Dề, tử vong do bệnh dại năm 2021. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn hiện hữu do tình trạng chó thả rông, mua bán, vận chuyển chó, mèo không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra.

Địa bàn chia cắt, dân cư phân tán, giao thông khó khăn khiến tỷ lệ tiêm vắc-xin dại cho chó, mèo chưa cao; việc bắt giữ, cách ly, theo dõi, xử lý động vật nghi mắc bệnh tại các thôn xa trung tâm còn nhiều khó khăn.

Trước thực trạng đó, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống bệnh dại trên địa bàn năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Ông Trần Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết: “Chúng tôi tập trung triển khai đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ: nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; quản lý chặt đàn chó, mèo và tiêm phòng vắc-xin dại; chủ động giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch; đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường phòng, chống bệnh dại trên người; bảo đảm nguồn lực, kiểm tra và giám sát thường xuyên”.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống loa truyền thanh và trang thông tin điện tử của xã. Cùng với đó, tổ chức 365 lượt tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở dưới nhiều hình thức; 22 buổi truyền thông nhóm nhỏ tại các thôn, bản. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh dại, từ đó, tự giác hơn trong việc quản lý và tiêm phòng cho vật nuôi.

Anh Nông Văn Êm ở thôn Kim Nọi chia sẻ: “Người dân giờ đã thay đổi nhiều, nhận thức rõ hơn về tác hại của việc không tiêm phòng dại cho chó, mèo. Người dân đã chủ động đưa vật nuôi đi tiêm phòng khi có thông báo của cán bộ thú y”.

Tại thôn Mồ Dề, nơi từng có người tử vong do bệnh dại cách đây 5 năm, công tác tuyên truyền, phòng bệnh đã có chuyển biến tích cực. Bí thư Chi bộ thôn Sùng A Chống cho biết, thôn có 237 hộ, chủ yếu là đồng bào Mông, hầu như gia đình nào cũng nuôi chó. Địa bàn rộng, dân cư thưa khiến việc tiêm phòng gặp khó khăn.

Mỗi đợt cấp vắc-xin, thôn thành lập tổ tiêm phòng dại trên chó, mèo đến từng hộ; đảng viên gương mẫu thực hiện trước, vận động người dân làm theo. Nhờ đó, tiêm phòng dại cho đàn vật nuôi đạt 85%.

Cùng với đó, xã chú trọng phát hiện, xử lý các trường hợp vật nuôi nghi mắc bệnh dại; hướng dẫn người bị chó, mèo cắn, cào xử lý vết thương và đến cơ sở y tế tiêm vắc-xin kịp thời. Đến nay, 250 lượt người đã được vận động tiêm phòng, trong đó 31 người thuộc hộ nghèo được tiêm miễn phí. Xã cũng vận động người dân ký cam kết nuôi nhốt, xích giữ vật nuôi, hạn chế chó thả rông, không đeo rọ mõm khi ra đường.

Không chủ quan với những kết quả đạt được, thời gian tới, xã Mù Cang Chải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và xác định phòng, chống bệnh dại là nhiệm vụ thường xuyên; đồng thời thống kê đầy đủ hộ nuôi, tổng đàn chó, mèo để tổ chức tiêm phòng hằng năm. Với sự vào cuộc của chính quyền và người dân, Mù Cang Chải phấn đấu kiểm soát bệnh dại, không để xảy ra tử vong do bệnh dại trên địa bàn.