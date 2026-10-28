Mù Cang Chải chủ động chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2027

Tại xã Mù Cang Chải, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 đang được triển khai từ sớm, với từng khâu, từng bước chặt chẽ. Từ rà soát nguồn, tổ chức sơ tuyển sức khỏe đến tuyên truyền, vận động thanh niên, địa phương quyết tâm tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, để mỗi công dân lên đường nhập ngũ đều đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã chủ động xây dựng kế hoạch sơ tuyển, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp; thông báo đến từng công dân và phối hợp với các lực lượng chuẩn bị đầy đủ điều kiện, bảo đảm quy trình thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, không bỏ sót nguồn. Do nhiều thanh niên đi làm xa nên xã đã tăng cường rà soát nguồn, quản lý biến động nhân khẩu, nắm bắt hoàn cảnh gia đình để kịp thời tuyên truyền, vận động công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các chính sách liên quan trên hệ thống truyền thanh 2 buổi/tuần, tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể và cổng thông tin điện tử. Nội dung tập trung làm rõ trách nhiệm công dân, chế độ đối với quân nhân và chính sách hậu phương quân đội, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Điểm đáng chú ý trong công tác tuyển quân năm nay là tinh thần tự giác, sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ địa phương. Đến nay, toàn xã có 7 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những lá đơn không chỉ thể hiện nhận thức về nghĩa vụ thiêng liêng của công dân mà còn cho thấy mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội, công an.

Trong số đó có Đỗ Chí Công, sinh năm 2006, ở thôn Hoàng Liên và Vàng A Phổng, sinh năm 2007, ở thôn Mồ Dề. Với hai thanh niên trẻ, lựa chọn viết đơn tình nguyện nhập ngũ là cách thể hiện trách nhiệm với quê hương, đất nước, đồng thời mở ra cơ hội học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

Vàng A Phổng chia sẻ: “Em nhận thức sâu sắc rằng bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi công dân. Em mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự để học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh và sức khỏe, qua đó trưởng thành hơn, có thêm hành trang cho tương lai. Vì vậy, em đã viết đơn tình nguyện và mong có cơ hội được thực hiện ước mơ khoác lên mình màu áo lính, góp sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Từ những lá đơn tình nguyện như của Phổng, tinh thần trách nhiệm đang được lan tỏa trong thế hệ trẻ Mù Cang Chải. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục đổi mới cách tuyên truyền, vận động, giúp thanh niên hiểu rằng thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần tập thể.

Theo Thượng tá Giàng A Ly - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mù Cang Chải, địa phương chú trọng thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân từ cơ sở, đề cao trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Từ việc rà soát nguồn công dân, tổ chức sơ tuyển đến tuyên truyền, vận động thanh niên, các khâu chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2027 tại Mù Cang Chải đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ.

Cùng với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, tinh thần tình nguyện, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân.

Mục tiêu của địa phương không chỉ dừng ở việc hoàn thành chỉ tiêu được giao mà còn bảo đảm lựa chọn những công dân đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.