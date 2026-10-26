MU cân nhắc sa thải Michael Carrick, lộ diện các ứng viên thay thế

MU cân nhắc sa thải HLV Michael Carrick

Tương lai Carrick bị đe dọa sau chuỗi thành tích bết bát

Thất bại cay đắng 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 với các bàn thắng của Rayan, Marcus Tavernier và Evanilson đã giáng một đòn nặng nề vào chiếc ghế HLV trưởng của Michael Carrick.

Đây đã là trận thua thứ 3 trong 4 vòng đấu gần nhất. Nối tiếp trận thua thảm 1-4 trước Como tại Champions League giữa tuần, “Quỷ đỏ” hiện trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Chiến thắng gần nhất của họ diễn ra trước Sabah tại Champions League hôm 10.9.

Tại bảng xếp hạng Premier League, MU mới chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 8 vòng đấu, thu về 7 điểm và đứng vị trí thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Dù từng tạo dấu ấn lớn khi tiếp quản đội bóng từ Ruben Amorim hồi tháng 1 và giúp MU giành vé dự Champions League mùa này, Carrick lại không thể duy trì khi mùa giải mới khởi đầu đầy khó khăn.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi thủ quân Bruno Fernandes bị gạt khỏi đội hình xuất phát và không được sử dụng sau khi công khai bày tỏ lo ngại về chiến thuật.

Trước đó, Lisandro Martinez cũng đặt câu hỏi về cách điều hành của ban lãnh đạo CLB.

Theo nguồn tin nội bộ từ Sky Sports, ban lãnh đạo MU đang đẩy nhanh quá trình tìm kiếm tân thuyền trưởng và thông báo sa thải Carrick nhiều khả năng sẽ được đưa ra ngay trong tuần này.

Về phần mình, HLV Carrick tỏ ra bình thản trước thông tin bị sa thải: “Tôi hoàn toàn hiểu tình hình hiện tại. Thành thật mà nói, tôi không mong đợi một quyết định cụ thể nào và vẫn tiếp tục công việc như bình thường. Tôi yêu nơi này và sẽ luôn làm những gì tốt nhất cho CLB”.

Lộ diện những ứng cử viên sáng giá ngồi vào “ghế nóng”

Song song với quá trình xem xét sa thải Carrick trước chuyến làm khách dự báo nhiều sóng gió trên sân của Chelsea sắp tới, MU đã khoanh vùng được danh sách các nhà cầm quân tiềm năng.

Eddie Howe, cựu HLV Newcastle United hiện được xem là ứng viên số một. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đánh giá rất cao kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Premier League của Howe. Hơn nữa, chi phí bổ nhiệm Howe được cho là thấp hơn đáng kể so với Unai Emery - người có thể khiến MU phải trả khoảng 20 triệu bảng tiền bồi thường cho Aston Villa.

Trong khi đó, Christopher Vivell, trưởng bộ phận tuyển dụng của MU, đánh giá cao Julian Nagelsmann, cựu HLV Bayern Munich và đội tuyển Đức.

Ngoài ra, danh sách cân nhắc của đội chủ sân Old Trafford còn xuất hiện những cái tên chất lượng khác như Antonio Conte và Kieran McKenna.