MU 1-2 AS Roma: Bruno ghi bàn

Man Utd khởi đầu trận đấu với Roma khá tích cực, thể hiện sự cải thiện trong khả năng pressing và có thời điểm kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford vẫn gặp vấn đề trong việc chuyển hóa ưu thế thành những pha tấn công nguy hiểm. Các đường chuyền trực diện được thực hiện khá vội vàng, khiến Mbeumo thường xuyên phải xoay xở trong thế bị cô lập và hàng thủ Roma không gặp nhiều khó khăn để hóa giải.

Khi chưa tìm được phương án tiếp cận khung thành đối phương, Man Utd lại tự đẩy mình vào thế khó bởi những sai lầm cá nhân. Phút 11, Mainoo để mất bóng dễ dàng ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho Roma tổ chức phản công nhanh. Trong tình huống này, hàng thủ chủ nhà bộc lộ sự thiếu liên kết nghiêm trọng. Dalot dâng quá cao, Heaven bị hút vào trong nhưng không kịp nhận diện khoảng trống phía sau, để Matias Soule thoải mái nhận đường chuyền chéo và dứt điểm đánh bại Lammens.

Bàn thua phơi bày những vấn đề cơ bản trong cách tổ chức phòng ngự của Man Utd: tuyến giữa dễ dàng bị xuyên phá, các hậu vệ thiếu khả năng bọc lót và phản ứng chậm trước những tình huống chuyển trạng thái. Đáng lo hơn, đây không phải một pha phối hợp quá phức tạp của Roma mà xuất phát từ lỗi mất bóng đơn giản ở giữa sân.

MU chơi tệ hại trên sân nhà.

Man Utd tiếp tục cho thấy sự sụp đổ đáng báo động khi để Roma ghi thêm bàn chỉ trong vòng 7 phút. Nếu bàn mở tỷ số phơi bày sự thiếu tập trung ở tuyến giữa và hàng thủ, bàn thua thứ hai còn cho thấy những vấn đề ấy chưa được khắc phục dù trận đấu mới trôi qua chưa lâu. Phút 16, Roma tiếp tục khai thác khoảng trống bên cánh phải trước khi đưa bóng đến vị trí của Matias Soule.

Tiền đạo này có quá nhiều thời gian và không gian xử lý, trong khi các hậu vệ Man Utd lúng túng, không thể giải nguy dù đã có cơ hội phá bóng. Sau đó, cú dứt điểm của Soule bị Heaven dùng tay cản phá trong nỗ lực lăn xả, khiến đội chủ nhà phải chịu bàn thua từ chấm phạt đền.

Man Utd thường xuyên nhận bàn thua liên tiếp, phản ánh đúng căn bệnh kéo dài của đội bóng này. Khởi đầu có thể tích cực, nhưng chỉ một sai lầm cũng đủ khiến toàn bộ hệ thống mất kiểm soát.

Man Utd khép lại hiệp một với tỷ số 0-2, trong màn trình diễn phơi bày sự chênh lệch lớn về khả năng tổ chức và chất lượng phối hợp giữa hai đội. Sau khi nhận hai bàn thua chóng vánh, thầy trò HLV Carrick không thể tìm được cách phản ứng đủ sức thuyết phục. Họ cầm bóng nhưng thiếu ý tưởng, các pha phối hợp rời rạc và gần như không tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đối phương.

Sức ép MU tạo ra là con số 0.

Bruno Fernandes có một số cơ hội nhưng xử lý thiếu chính xác, đáng thất vọng hơn là phản ứng thiếu tích cực của đội trưởng khi phàn nàn về đường chuyền từ Baleba thay vì tập trung vào tình huống.

Trong khi đó, Roma của Gian Piero Gasperini thi đấu đầy tự tin, chủ động khai thác khoảng trống và liên tục khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo mỗi khi phản công. Đội khách thậm chí đã có thể nâng tỷ số lên 3-0, 4-0, nếu Rodrigo Mora, Donyell Malen, Soule tận dụng tốt cơ hội.

Trong thế trận bế tắc, MU nhận liền hai chiếc phao cứu sinh. Matheus Cunha kiếm được phạt đền sau một pha tranh chấp gây tranh cãi. Bruno bước lên nhưng lại đá hỏng. Tuy nhiên, trọng tài lại cho số 8 thực hiện lại quả 11 m, do cầu thủ đội khách xâm nhập vùng cấm khi chưa được phép. Ở lần thứ hai đá penalty, tiền vệ người Bồ Đào Nha mới mang về bàn rút ngắn tỷ số cho đại diện Premier League.

Pha lập công của Bruno giúp MU bừng tỉnh. Không lâu sau, CĐV MU đồng loạt đứng dậy khi chứng kiến Bryan Mbeumo có bóng ở vị trí trống trải. Cú dứt điểm của anh vượt qua thủ môn nhưng lại dội hai cột rồi bật ngược trở lại. Những phút tiếp theo, chủ nhà gây sức ép dồn dập bằng những pha nhồi bóng vào từ hai biên. Ở phía trong, Harry Maguire tích cực dâng cao và chỉ thiếu đi chút may mắn để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

MU có thay Carrick cũng chẳng giải quyết được vấn đề Khởi đầu tệ hại của MU trong mùa 2026/27 không chỉ đến từ Michael Carrick, mà còn bắt nguồn từ những bất ổn ở thượng tầng.