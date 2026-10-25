MU 0-1 Bournemouth: Màn trình diễn tệ hại

38': Bournemouth mở tỷ số: Từ đường tạt bóng của Kluivert bên phần sân nhà, Rayan thoát xuống phía sau hàng thủ chủ nhà rồi dứt điểm chính xác vào góc gần, đánh bại Lammens.

Đây là phần thưởng cho sức ép mà đội khách duy trì từ đầu trận, trong khi Man Utd liên tục để lộ khoảng trống nguy hiểm. Andrey Santos đã đoán được hướng đường chuyền nhưng lại phá bóng hụt, dẫn đến khoảng trống cho Rayan lập công.

Gary Neville cũng không đồng tình với phản ứng của Michael Carrick về tình huống va chạm liên quan đến Heaven: “Đây không phải là một pha phạm lỗi. Trời đất, chẳng có gì để phàn nàn cả.”

30': Hiệp một trôi qua hai phần ba thời gian, Man Utd vẫn đang gặp khó trước Bournemouth khi để đối thủ liên tục khai thác khoảng trống ở hai cánh. Tavernier có cơ hội tạo khác biệt, nhưng những pha xử lý cuối cùng của đội khách chưa đủ chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, Diogo Dalot là một trong những cầu thủ hoạt động tích cực nhất bên phía chủ nhà, dù cú sút ở phút 18 đi vọt xà.

Gary Neville nhận xét: “Bournemouth có vẻ thoải mái khi để Dalot cầm bóng”, qua đó đặt dấu hỏi về khả năng tận dụng khoảng trống của hậu vệ này.

Tuyến giữa Man Utd cũng thiếu chắc chắn, với Tielemans liên tục gặp khó và các pha phạm lỗi của Santos, Adams khiến trận đấu thêm căng thẳng. Sau 30 phút, tỷ số vẫn là 0-0, nhưng Bournemouth đang cho thấy họ đủ sức gây ra nhiều vấn đề cho hàng thủ của Michael Carrick.

10': Man Utd khởi đầu trận gặp Bournemouth đầy chật vật khi liên tục để đối thủ khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Rayan sớm có những cơ hội nguy hiểm, buộc Harry Maguire phải trổ tài cản phá để cứu nguy cho đội chủ sân Old Trafford.

Gary Neville cảnh báo: “Nhìn vào hàng thủ bốn người này, ta thấy nó chỉ là sự chắp vá tạm bợ mà thôi.”

Trong khi đó, Adam Bate của Sky Sports nhận xét Rayan đang “gây ra đủ loại rắc rối”, còn Baleba có khởi đầu đáng thất vọng. Những phút đầu cho thấy Michael Carrick vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và kiểm soát sức ép từ đối thủ.

21h': Trận đấu bắt đầu. Michael Carrick loại những cái tên có thái độ không tốt, đánh cược tương lai vào những cầu thủ còn dành sự ủng hộ cho ông.

Ở cuộc tiếp đón Bournemouth, HLV Carrick để Bruno Fernandes ngồi dự bị. Đây là án phạt cho đội trưởng MU vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực. Nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi được trao lại cho Youri Tielemans. Hai tiền vệ tấn công lệch trái, phải lần lượt là Mason Mount và Amad Diallo. Bryan Mbeumo sẽ đóng vai trò trung phong.

Danh sách cầu thủ ra sân của MU.

Nơi hàng thủ, Lisandro Martinez cũng phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho Ayden Heaven. Carrick không ngần ngại đưa ra những nước đi đầy táo bạo ở trận cầu có thể định đoạt tương lai của ông tại Old Trafford.

Sau thất bại 1-4 trước Como ở Champions League, Manchester United trở lại Premier League với nhiệm vụ giành ba điểm trước Bournemouth. Một kết quả hòa cũng khó khiến tình hình tại Old Trafford bớt căng thẳng, khi đội bóng đang trải qua khởi đầu tệ nhất ở giải VĐQG trong 40 năm.

Sau 7 vòng, MU mới giành 7 điểm với một chiến thắng, 4 trận hòa và hai thất bại. Đội bóng của Carrick ghi 10 bàn, thủng lưới 10 lần và chưa giữ sạch lưới trận nào tại Premier League mùa này.

Điều đáng lo hơn là cách MU đánh mất khả năng kiểm soát trận đấu. Những vấn đề xuất hiện trước Tottenham, Leeds rồi Como cho thấy sự thiếu ổn định không chỉ nằm ở hàng phòng ngự, mà còn ở khả năng tổ chức pressing và duy trì cự ly đội hình.

Bournemouth không còn sợ Old Trafford

Bournemouth từng là đối thủ MU thường xuyên đánh bại, nhưng cán cân đối đầu đã thay đổi đáng kể trong ba năm qua.

Theo Football365, MU không thắng Bournemouth trong 6 lần chạm trán gần nhất tại Premier League, gồm hai thất bại và 4 trận hòa. Đáng chú ý, đội khách giành 7 điểm trong ba chuyến làm khách gần nhất tại Old Trafford.

Bournemouth từng thắng MU 3-0 ngay tại Manchester trong hai mùa giải liên tiếp, trước khi hòa 4-4 ở lần đối đầu tháng 12/2025. Trận lượt về tháng 3/2026 cũng kết thúc với tỷ số 2-2.

Những con số phản ánh thực tế MU đã không còn duy trì ưu thế trước đối thủ từng bị xem là dưới cơ.

Dưới sự dẫn dắt của Marco Rose, Bournemouth cũng bước vào trận đấu với tâm lý tốt hơn hẳn. Họ thắng ba trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 8 bàn và không thủng lưới lần nào.

Bournemouth bất bại trong 6 lần gần nhất đối đầu MU tại Premier League, gồm hai chiến thắng và 4 trận hòa.

Giữa tuần qua, Bournemouth đánh bại AC Milan 3-0 tại Europa League. Đội bóng Italy không có nổi cú sút trúng đích, dù phải chơi thiếu người trong một phần trận đấu. Trước đó, Bournemouth cũng thắng Sunderland 2-0 tại Premier League.

Tuy nhiên, đội bóng của Rose chưa thực sự ổn định ở giải quốc nội. Sau 7 vòng, họ mới giành 6 điểm, ghi 9 bàn và thủng lưới 13 lần. Bournemouth cũng chưa thắng trận sân khách nào tại Premier League mùa này.

Sự tương phản giữa phong độ gần đây và thành tích từ đầu mùa khiến chuyến làm khách tại Old Trafford trở nên khó dự đoán.

Về chuyên môn, Bournemouth có những cầu thủ đủ sức khai thác hàng thủ MU. Marcus Tavernier ghi 4 bàn tại Premier League, trong khi Evanilson di chuyển rộng và tích cực tham gia phối hợp. Những pha lên bóng tốc độ ở hai biên có thể gây khó khăn cho các hậu vệ chủ nhà nếu tuyến giữa không kịp hỗ trợ.

HLV Rose xác định Bournemouth phải nhập cuộc với cường độ cao. Ông thừa nhận MU sẽ phản ứng mạnh sau thất bại trước Como, nhưng yêu cầu học trò duy trì sự tự tin và chủ động tổ chức lối chơi.

Carrick phải giải quyết vấn đề Bruno Fernandes

Trước Bournemouth, câu hỏi lớn nhất dành cho Carrick không chỉ là lựa chọn đội hình mà còn là cách ông xử lý những bất ổn trong lối chơi.

Sau trận thua Como, Bruno Fernandes công khai đặt vấn đề về cách tổ chức pressing. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng MU chơi quá thận trọng, khiến đối thủ có nhiều thời gian xử lý bóng.

Carrick đáp lại rằng đội bóng đã thử pressing một kèm một trong hiệp hai nhưng vẫn thủng lưới. Bất đồng về quan điểm chiến thuật khiến vai trò của Bruno trở thành tâm điểm trước trận gặp Bournemouth.

Bryan Mbeumo ghi 4 bàn sau 7 vòng Premier League, trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công MU.

Trong buổi họp báo ngày 24/10, Carrick không khẳng định Bruno chắc chắn được đá chính. Ông nhấn mạnh lợi ích đội bóng phải được đặt lên trước và mọi quyết định nhân sự sẽ dựa trên yêu cầu chuyên môn.

Đội trưởng MU mới ghi 3 bàn và có một kiến tạo tại Premier League mùa này, đều xuất hiện trong trận thắng Ipswich Town 5-2. Trong 5 vòng tiếp theo, Bruno không ghi bàn hay kiến tạo, dù vẫn giữ vai trò tổ chức tấn công.

Nếu sử dụng Bruno, Carrick phải tìm cách giúp anh hoạt động gần khung thành hơn, đồng thời hạn chế những khoảng trống xuất hiện khi đội bóng mất quyền kiểm soát.

MU cũng chịu tổn thất đáng kể về lực lượng. Manuel Ugarte, Luke Shaw, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo và Benjamin Sesko nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt. Marcus Rashford và Lisandro Martinez chưa chắc đủ thể lực, nhưng Leny Yoro có thể trở lại sau án treo giò tại Champions League.

Ở hàng công, Bryan Mbeumo là điểm sáng hiếm hoi với 4 bàn sau 7 vòng Premier League, trong đó có hai trận ghi bàn liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, những nỗ lực cá nhân chưa đủ bù đắp các vấn đề trong cách vận hành tập thể.

Bournemouth cũng thiếu Alex Scott, Alex Toth và Julian Araujo. Dù vậy, đội khách có thể đón Junior Kroupi trở lại sau chấn thương bàn chân.

Bruno Fernandes chưa ghi bàn hay kiến tạo trong 5 vòng Premier League gần nhất, đồng thời gây tranh luận về chiến thuật của Carrick.

Football365 nhận định Bournemouth đủ khả năng tiếp tục gây khó khăn cho MU nhờ phong độ gần đây và thành tích đối đầu thuận lợi. Trong khi ấy, Carrick vẫn chưa tạo được sự ổn định cần thiết để bảo đảm chiến thắng ngay trên sân nhà.

Trận đấu lúc 21h tối nay vì thế có ý nghĩa lớn hơn ba điểm. MU cần chứng minh những thất bại vừa qua chỉ là giai đoạn sa sút có thể khắc phục, thay vì dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng kéo dài.

Carrick không thể tiếp tục dựa vào lời hứa cải thiện. Sau 7 trận không thắng, điều ông cần nhất là một chiến thắng, cùng những bằng chứng cụ thể cho thấy MU vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Ai có thể thay Carrick tại Manchester United? Phong độ sa sút của Manchester United khiến người hâm mộ liên tục đề xuất những ứng viên có thể thay Michael Carrick dẫn dắt ''Quỷ đỏ''.