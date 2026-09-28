MTV VMAs 2026: Madonna thắng lớn với 7 giải thưởng, Taylor Swift phá kỷ lục

MTV Video Music Awards 2026 đã chính thức diễn ra vào sáng 28/9 (theo giờ Việt Nam) tại nhà hát Peacock, Los Angeles, với rapper Snoop Dogg đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Sau gần một thập kỷ không tổ chức tại Los Angeles, VMAs trở lại Bờ Tây với một đêm trao giải quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ Madonna, Nirvana đến Taylor Swift, Lisa, RAYE và những gương mặt mới như Sienna Spiro.

Madonna mở màn hoành tráng, nhận về 7 giải thưởng

Trở lại sân khấu VMAs sau 23 năm, Madonna trở thành tâm điểm ngay từ những phút đầu tiên với màn trình diễn mở màn được đầu tư công phu. Nữ ca sĩ cũng dẫn đầu danh sách đề cử năm nay, tiếp tục khẳng định sức hút với công chúng bất chấp tuổi tác.

Madonna là nghệ sĩ dẫn đầu danh sách đề cử năm nay.

Màn trình diễn mở đầu kéo dài khoảng 8 phút với sự kết hợp của nhiều ca khúc trong album Confessions II. Madonna xuất hiện bên chiếc piano do Sabrina Carpenter đệm đàn trước khi sân khấu dần mở rộng với hiệu ứng laser, dàn hợp xướng gospel và sự góp mặt bất ngờ của Charli XCX. Tiết mục còn có sự xuất hiện của nam diễn viên Seth Rogen, tạo nên một phần trình diễn mở màn cuốn hút với sự đầu tư công phu.

Sau phần trình diễn, Madonna lên nhận hai giải thưởng quan trọng của đêm trao giải. Trong đó, ca khúc Bring Your Love, kết hợp cùng Sabrina Carpenter, chiến thắng ở hạng mục Best Collaboration, trong khi nữ danh ca được vinh danh Artist of the Year.

Bên cạnh chiến thắng ở hai hạng mục quan trọng, Madonna còn mang về 5 giải thưởng khác tại VMAs 2026, gồm: Best Dance, Best Album với album Confessions II, cùng ba hạng mục Best Long Form Video, Best Choreography và Best Cinematography dành cho Confessions II - The Film.

Sienna Spiro bứt phá với giải thưởng Best New Artist

Sienna Spiro chính thức là chủ nhân giải thưởng Best New Artist tại VMAs 2026, khép lại một năm bứt phá mạnh mẽ của nữ ca sĩ tại thị trường Anh Mỹ. Trước khi xuất hiện tại VMAs, Sienna đã có nhiều ca khúc lọt BXH UK Singles Chart, trong đó Die on This Hill đạt Top 9 và Great Expectation trở thành đĩa đơn đầu tiên đạt vị trí số 1 đầu tiên trong sự nghiệp.

Sức hút của Sienna đến từ chất giọng Soul-Pop giàu cảm xúc, cách xử lý ca khúc thiên về giọng hát và màu sắc cổ điển gợi nhớ đến những nữ ca sĩ Anh thế hệ trước. Tại VMAs, cô tiếp tục thể hiện Great Expectation với phần trình diễn tập trung vào giọng hát, cho thấy vì sao Sienna được xem là một trong những tân binh đáng chú ý của năm nay.

Sienna Spiro là chủ nhân giải thưởng Best New Artist tại VMAs 2026.

Taylor Swift được vinh danh với hạng mục mới

Taylor Swift không chỉ xuất hiện trong danh sách với số đề cử khủng, giọng ca Lover còn trở thành nhân vật quan trọng của VMAs 2026 khi là người đầu tiên nhận giải Artist Director Honors. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của Taylor trong vai trò đạo diễn và cách cô phát triển ngôn ngữ kể chuyện bằng hình ảnh qua các MV.

MV The Fate of Ophelia của Taylor Swift cũng giành giải thưởng Video of the Year. Chiến thắng này đưa tổng số giải thưởng VMAs của nữ ca sĩ lên 31, giúp cô vượt qua Beyoncé để trở thành nghệ sĩ có nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử lễ trao giải VMAs.

Khoảnh khắc tưởng nhớ Dolly Parton và George Michael

Ban tổ chức VMAs 2026 cũng dành một tiết mục đặc biệt để tri ân và tưởng niệm huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton. Nữ ca sĩ Kacey Musgraves lựa chọn ca khúc bất hủ I Will Always Love You cho màn trình diễn và thể hiện ca khúc theo phong cách Acoustic mộc mạc. Cách xử lý nhẹ nhàng giúp tiết mục giữ được sự trang trọng, đồng thời tạo nên một trong những khoảnh khắc lắng đọng của đêm trao giải.

Kacey Musgraves lựa chọn I Will Always Love You cho tiết mục đặc biệt.

VMAs cũng dành một khoảng lặng để tưởng nhớ huyền thoại George Michael. RAYE, Sombr và Teddy Swims cùng góp mặt trong tiết mục tri ân nam danh ca, đưa những ca khúc gắn liền với sự nghiệp của ông trở lại sân khấu.

Đêm trao giải khép lại phần vinh danh các biểu tượng âm nhạc với Video Vanguard Award được trao cho nhóm nhạc Nirvana với các thành viên Dave Grohl, Krist Novoselic và Pat Smear cùng xuất hiện để nhận giải.