Trao mái ấm để người nghèo an cư

Giảm nghèo bền vững không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn là thước đo hiệu quả của các chính sách an sinh, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với đời sống Nhân dân. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, MTTQ xã Kỳ Lạc đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, lấy người nghèo làm trung tâm trong các chương trình vận động, hỗ trợ.

Tại thôn Sơn Hà (xã Kỳ Lạc), câu chuyện về ngôi nhà mới của vợ chồng ông Phạm Hữu Khánh (83 tuổi) và bà Hoàng Thị Lan (79 tuổi) là minh chứng cho ý nghĩa thiết thực của những hoạt động ấy.

Ông Khánh (phía trong bên trái) vui mừng khi chuẩn bị được chuyển vào sinh sống trong ngôi nhà mơ ước.

Thuộc diện hộ nghèo, tuổi cao, sức yếu, nhiều năm qua, vợ chồng ông Khánh phải sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp. Các con đều đã lập gia đình và sinh sống xa nhà nên không có điều kiện thường xuyên chăm sóc, hỗ trợ bố mẹ. Trước hoàn cảnh đó, thông qua khảo sát, nắm bắt tình hình và đề xuất của Ban Công tác Mặt trận thôn, xã Kỳ Lạc đã hỗ trợ gia đình 80 triệu đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để xây dựng nhà ở.

Sau 3 tháng thi công, với sự quan tâm, theo sát của Ban Công tác Mặt trận thôn cùng sự chung tay góp sức của anh em, họ hàng và bà con lối xóm, ngôi nhà mới trị giá trên 300 triệu đồng của ông bà đã hoàn thành. Từ đây, nỗi lo về nơi ăn chốn ở của hai người già được vơi đi, thay vào đó là niềm vui khi được sống trong căn nhà kiên cố, khang trang.

Căn bếp mới khang trang và ngăn nắp của gia đình ông Khánh.

Ông Phạm Hữu Khánh xúc động chia sẻ: “Vợ chồng tôi tuổi đã cao, sức khỏe yếu, hoàn cảnh lại khó khăn nên luôn mong ước có được căn nhà chắc chắn để yên tâm khi mưa bão. Được các cấp, ngành và bà con quan tâm hỗ trợ, gia đình mới có điều kiện xây dựng ngôi nhà khang trang như hôm nay. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, ngành và bà con”.

Đằng sau mỗi mái nhà mới là sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Không chỉ nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân, Ban Công tác Mặt trận thôn còn chủ động rà soát, đề xuất các trường hợp cần hỗ trợ; kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ, bảo đảm nguồn lực được trao đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Sơn Hà cho biết: “Chúng tôi xác định muốn giúp người nghèo hiệu quả thì trước hết phải nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình, biết họ đang khó khăn ở đâu, cần hỗ trợ những gì. Trên cơ sở đó, Ban Công tác mặt trận thôn phối hợp với các đoàn thể rà soát, đề xuất xã, đồng thời vận động bà con, các nhà hảo tâm cùng chung tay. Trong quá trình xây dựng nhà, chúng tôi thường xuyên theo dõi, động viên, kết nối các nguồn hỗ trợ để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng”.

Trao sinh kế để tiếp sức thoát nghèo

Nếu hỗ trợ nhà ở giúp người nghèo an cư thì hỗ trợ sinh kế chính là trao cho họ điều kiện, cơ hội để tự vươn lên thoát nghèo. Tại thôn Đông Hà, bà Đinh Thị Hệ là một trong những trường hợp được tiếp sức bằng mô hình sinh kế thiết thực. Chồng mất sớm, con cái còn nhiều thiếu thốn, bản thân đã ngoài 70 tuổi, bà Hệ vẫn phải chăm sóc hai người cháu trong thời gian bố mẹ các cháu đi làm ăn xa.

Con bò giống được hỗ trợ, là điểm tựa cho sinh kế lâu dài của gia đình bà Đinh Thị Hệ.

Đầu năm 2026, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bà Hệ được hỗ trợ một con bò giống sinh sản. Không chỉ trao con giống, cán bộ xã còn thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh. Nhờ vậy, đến nay, con bò phát triển khỏe mạnh, chuẩn bị sinh sản, mở ra triển vọng tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Bà Đinh Thị Hệ chia sẻ: “Ở tuổi này, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên tôi không nghĩ mình có điều kiện để phát triển chăn nuôi. Được các cấp quan tâm hỗ trợ bò giống, lại được cán bộ hướng dẫn cách chăm sóc, tôi rất phấn khởi. Đây là tài sản quý đối với gia đình, tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để bò sinh sản, có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và nuôi các cháu”.

Thực tế cho thấy, việc lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện, khả năng của từng hộ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hỗ trợ. Vì vậy, cùng với vận động nguồn lực, MTTQ xã Kỳ Lạc và các tổ chức thành viên chú trọng phối hợp khảo sát nhu cầu, nắm bắt điều kiện sản xuất của người dân để tham mưu hỗ trợ đúng hướng, hạn chế tình trạng hỗ trợ dàn trải, thiếu hiệu quả. Qua đó, từng bước chuyển từ tư duy hỗ trợ đơn thuần sang khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, giúp người nghèo chủ động vươn lên.

Chung sức vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

Hiện nay, xã Kỳ Lạc còn 109 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,17% và 140 hộ cận nghèo, chiếm 4,07%. Trong đó, nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ khả năng xây dựng, sửa chữa nhà ở; phần lớn các hộ nghèo cũng gặp trở ngại trong phát triển sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đây là những thách thức đặt ra đối với công tác giảm nghèo tại địa phương.

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Lạc đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu của công tác giảm nghèo; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong chăm lo người nghèo.

Lãnh đạo UBMTTQ xã Kỳ Lạc và cán bộ thôn Sơn Hà chia sẻ niềm vui với ông Bùi Văn Đính sau khi xây được ngôi nhà mới.

Cùng với đó, MTTQ xã chú trọng đổi mới phương thức vận động, đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực; tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em quê hương. Từ cơ sở, Ban Công tác Mặt trận các thôn phát huy vai trò nòng cốt trong rà soát, nắm bắt hoàn cảnh, đề xuất nhu cầu hỗ trợ, giám sát quá trình triển khai và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhờ cách làm chủ động, linh hoạt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác vận động, hỗ trợ người nghèo trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Kỳ Lạc đã vận động được 1,56 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 16 ngôi nhà, sửa chữa 1 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách; đồng thời hỗ trợ 30 mô hình sinh kế, góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho các gia đình.

Ông Phan Văn Duẩn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Lạc cho biết: “Trong công tác giảm nghèo, chúng tôi xác định Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, giữa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước với những nhu cầu cụ thể của từng hộ gia đình. Vì vậy, MTTQ xã tập trung chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận các thôn rà soát kỹ từng trường hợp, xác định rõ nhu cầu để có phương án hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, tích cực vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em quê hương chung tay đóng góp nguồn lực”.

Lãnh đạo xã Kỳ Lạc trao biểu trưng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Đánh giá về những nỗ lực và kết quả đạt được của MTTQ xã trong công tác giảm nghèo bền vững, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kỳ Lạc Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: “MTTQ xã đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong chăm lo người nghèo. Những kết quả trong vận động nguồn lực, hỗ trợ nhà ở và xây dựng các mô hình sinh kế không chỉ góp phần cải thiện đời sống nhân dân mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Thời gian tới, cấp ủy sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và huy động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội”.

Từ những mái nhà Đại đoàn kết đến những mô hình sinh kế đang từng ngày phát triển, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã Kỳ Lạc ngày càng được khẳng định bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Không chỉ sự hỗ trợ về vật chất, mỗi công trình, mỗi phần quà, mỗi mô hình sinh kế còn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của cộng đồng đối với người nghèo.