MTTQ xã Kim Anh phát huy vai trò cầu nối, tạo đồng thuận từ cơ sở

Điểm tựa cho người có hoàn cảnh khó khăn

Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động của MTTQ xã Kim Anh là công tác vận động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã trao 739 suất quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 431 triệu đồng; huy động xã hội hóa trao 246 suất quà trị giá 158,5 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng một nhà Đại đoàn kết trị giá 170 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh trao đổi thông tin về kết quả hoạt động của đơn vị trên địa bàn. Ảnh: Sỹ Hào

Công tác thăm hỏi động viên người có công cũng được địa phương triển khai thực hiện tốt. Tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Kim Anh có 447 gia đình chính sách, người có công được thăm hỏi, tặng quà với tổng trị giá 130 triệu đồng.

Ông Nguyễn Minh Trường, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Ninh, xã Kim Anh cho biết: Những kết quả thực tế đã cho thấy công tác MTTQ tại cơ sở không chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động mà còn trực tiếp huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

“MTTQ xã Kim Anh đã tiến hành rà soát lên danh sách các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà cửa, hỗ trợ vốn, hỗ trợ phương tiện sản xuất. Đây là những hoạt động rất thiết thực, tạo điểm tựa tinh thần cũng như vật chất để các gia đình yếu thế khắc phục hoàn cảnh, vươn lên ổn định cuộc sống”, ông Nguyễn Minh Trường cho biết.

Câu chuyện của gia đình bà Chu Thị Tham, trú tại thôn Thanh Ninh, xã Kim Anh là một ví dụ cụ thể. Trong căn nhà mới khang trang, kiên cố, bà Chu Thị Tham không giấu được xúc động khi kể về hành trình được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết.

Sinh năm 1961, bà Tham sống cùng người con trai hơn 20 tuổi. Sức khỏe của cả hai mẹ con đều hạn chế, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trước đây, hai mẹ con bà Tham sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên phải gia cố, che chắn mỗi khi mưa bão.

“Việc MTTQ huy động các nguồn tài trợ, xây nhà Đại đoàn kết đã giúp gia đình tôi vơi đi khó khăn, dần ổn định cuộc sống”, bà Tham chia sẻ. Đáng mừng, sau khi có nơi ở ổn định, sức khỏe của con trai bà Tham được cải thiện và đã tìm được việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh cùng đại diện các ban, ngành trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Chu Thị Tham. Ảnh: Lương Giang

Bám sát những vấn đề mới của đời sống

Trong những tháng cuối năm 2026, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các dự án trọng điểm được MTTQ xã Kim Anh xác định là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là dự án Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn; Dự án thu hồi đất xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312/Quân đoàn 12.

Ông Đồng Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh cho biết, triển khai nhiệm vụ này MTTQ xã đã thành lập 2 tổ công tác tuyên truyền tại hai thôn An Ninh và Thanh Ninh, những địa bàn có nhiều cư dân liên quan đến dự án.

Cụ thể, các cán bộ thôn được giao trách nhiệm nắm bắt tình hình nhân dân, phối hợp với tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kê khai, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền sử dụng đất để phục vụ xác minh quy chủ, làm cơ sở thực hiện bồi thường, GPMB đẩy nhanh tiến độ dự án.

Người dân xã Kim Anh thực hiện việc kê khai thông tin làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh minh họa: Sỹ Hào

Do các dự án có liên quan trực tiếp đến quyền lợi về đất đai, hiệu quả tuyên truyền không chỉ nằm ở việc phổ biến chính sách mà còn ở khả năng giải thích, đối thoại, nắm bắt tâm tư và phản ánh những vấn đề người dân quan tâm. MTTQ đã phát huy vai trò giám sát, bảo đảm thông tin về dự án, kiểm đếm, quy chủ, bồi thường và tiến độ thực hiện được công khai, minh bạch theo quy định.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác trong những tháng cuối năm là triển khai mô hình “Thôn, tổ dân phố số” trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi. MTTQ xã Kim Anh sẽ phối hợp với trưởng thôn và Tổ chuyển đổi số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng iHanoi; đồng thời rà soát những hộ chưa tham gia, đặc biệt là người cao tuổi, người yếu thế, người chưa có điện thoại thông minh hoặc hạn chế kỹ năng số để có phương án hỗ trợ.