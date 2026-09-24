MTTQ xã Đan Phượng: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo bứt phá trong chuyển đổi số

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nga Nguyễn

Thời gian qua, hệ thống Mặt trận xã Đan Phượng không ngừng được củng cố và kiện toàn với 12 Ban Công tác Mặt trận thôn, quy tụ 180 thành viên. Trong 9 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo và điều hành của Mặt trận xã ghi nhận nhiều đổi mới sáng tạo, đặc biệt là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Các phong trào thi đua trọng tâm như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hay phong trào “Ngày thứ Bảy xanh”, “Ngày Chủ nhật xanh” được triển khai sâu rộng, gắn liền với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Tháng nghe dân nói”. Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổng vệ sinh môi trường tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện chuyển đổi số, Mặt trận xã cùng các tổ chức thành viên đã chủ động đưa công nghệ vào cuộc sống qua các mô hình thiết thực như “Chợ số không dùng tiền mặt” hay “Tuyến đường số thanh toán không dùng tiền mặt”, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng hiện đại cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nga Nguyễn

Cùng với đó, các tổ chức thành viên cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Hội Phụ nữ đẩy mạnh phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Hội Nông dân tích cực hướng dẫn sản xuất, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Đoàn Thanh niên thể hiện rõ tinh thần xung kích qua Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ Chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nga Nguyễn

Hội Cựu chiến binh giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong các phong trào thi đua. Công đoàn xã thực hiện tốt quy chế dân chủ và chăm lo đời sống người lao động với tỷ lệ lớn các đơn vị hoàn thành hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể...

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, Ủy ban MTTQ xã Đan Phượng xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, củng cố sự đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện và tập trung chăm lo an sinh xã hội cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nga Nguyễn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, nắm bắt nguyện vọng nhân dân, giải thích thấu đáo nhằm tạo sự đồng thuận đối với chủ trương lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Song song đó, chuyển đổi số được xác định là đòn bẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Thông qua các Tổ chuyển đổi số lưu động, lực lượng đoàn viên, hội viên tích cực hướng dẫn người dân ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số của thành phố.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, chính sách an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào thi đua sáng - xanh - sạch - đẹp, gắn kết quảng bá đặc sản, sản phẩm OCOP Đan Phượng với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Công đoàn xã Nguyễn Đình Cẩn và tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bùi Thị Thanh Nga. Ảnh: Nga Nguyễn

Cũng trong chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ xã Đan Phượng đã tổ chức hội nghị kiện toàn, bổ sung nhân sự khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị đã thống nhất hiệp thương bầu ông Nguyễn Đình Cẩn, Đảng ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Công đoàn xã và bà Bùi Thị Thanh Nga, Đảng ủy viên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.