MTTQ Việt Nam và VCCI tham vấn gỡ 'điểm nghẽn' pháp luật, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Chiều 27/10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội nghị tham vấn về kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bổ sung góc nhìn đa chiều, sát thực tiễn

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo cho biết thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch triển khai của Ban Chỉ đạo tổng rà soát, thời gian qua, các cơ quan, bộ, ngành đã tích cực tổ chức rà soát.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thiện báo cáo chính thức về kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TĐ.

Theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo tổng rà soát, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giao nhiệm vụ quan trọng là tổ chức tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đặc biệt là các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách.

Khẳng định tầm quan trọng của sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh Hội nghị chính là diễn đàn tham vấn quan trọng để các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến và bổ sung những góc nhìn đa chiều. Qua đó, bảo đảm việc đánh giá kết quả tổng rà soát của các bộ, ngành được diễn ra khách quan, toàn diện và sát với thực tiễn đời sống.

Mục tiêu cốt lõi là góp phần nhận diện đầy đủ những bất cập, hạn chế, những mâu thuẫn, chồng chéo và các khoảng trống pháp lý hiện hữu. Từ đó, nâng cao chất lượng các kiến nghị xử lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của đất nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhận diện đúng để "kê đơn" trúng

Để Hội nghị mang lại hiệu quả thực chất, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có những gợi mở mang tính định hướng cao. "Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn các ý kiến tại Hội nghị không chỉ dừng ở việc phản ánh những bất cập, khó khăn mà cần hướng đến những vấn đề cốt lõi cần ưu tiên xử lý", Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: TĐ.

Cụ thể, các đại biểu được đề nghị chỉ rõ các quy định hoặc nhóm quy định cần tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách; xác định rõ cơ quan nào chủ trì, cơ quan nào phối hợp; đâu là những giải pháp có thể triển khai ngay và đâu là những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng trước khi chính thức đề xuất chính sách.

Bám sát định hướng này, không khí thảo luận tại Hội nghị diễn ra sôi nổi, thẳng thắn. Các đại biểu đã tập trung đánh giá chất lượng và tính thực chất của kết quả tổng rà soát thời gian qua.

Nhiều ý kiến đã đi sâu phân tích những vấn đề có tính hệ thống, liên ngành và yêu cầu cấp thiết trong việc bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp cũng trực tiếp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi, từ đó đóng góp nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ khó khăn

Lắng nghe và ghi nhận các ý kiến đóng góp, kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận định, các ý kiến góp ý đều mang tính khách quan, đa chiều, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, chỉ đúng và trúng những khó khăn, "điểm nghẽn" của hệ thống pháp luật hiện hành cần phải sớm được khắc phục, sửa đổi trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật không thể làm hình thức mà phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng, đánh giá một cách toàn diện. Cần phải tìm ra những vấn đề thực sự còn bất cập, vướng mắc để khẩn trương tháo gỡ, qua đó đảm bảo tối đa quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân, doanh nghiệp, tạo bệ phóng thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về định hướng tiếp thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao cơ quan tham mưu giúp việc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẩn trương tổng hợp đầy đủ các nội dung được đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị để xây dựng văn bản chính thức gửi Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan xem xét, xử lý.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng bày tỏ kỳ vọng, thành công của Hội nghị lần này sẽ là tiền đề để duy trì và nhân rộng các diễn đàn chuyên sâu về pháp luật trong thời gian tới.

Các diễn đàn tiếp theo sẽ tiếp tục đi sâu vào từng nhóm vấn đề cụ thể, qua đó huy động tối đa trí tuệ tập thể, đóng góp nhiều hơn nữa những giải pháp thiết thực vào tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật nước nhà.