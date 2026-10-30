MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm đổi mới hoạt động với cán bộ Mặt trận Lào

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phengphan Bouphaphone, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Nguyễn Khắc Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam); Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Huyền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Mặt trận hai nước luôn sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Trần Thị Phương Hoa chia sẻ ba nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, về tổ chức bộ máy tinh gọn. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hiện được tổ chức theo hai cấp thành phố và xã, phường; đồng thời duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận tại thôn, tổ dân phố - lực lượng nòng cốt gần dân, sát dân nhất.

Thứ hai, về công tác an sinh xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nhân dân.

Thứ ba, về đổi mới mô hình hoạt động và chuyển đổi số. Mặt trận các cấp triển khai nhiều mô hình sáng tạo như khu dân cư tự quản, tuyến đường xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đặc biệt, Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động Mặt trận thông qua các mô hình “Mặt trận số Thủ đô”, “Ban Công tác Mặt trận số”, góp phần nắm bắt nhanh chóng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

“Từ thực tiễn, kinh nghiệm cốt lõi của chúng tôi là Mặt trận muốn hoạt động hiệu quả phải thực sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe, tôn trọng và đặt lợi ích của nhân dân làm trung tâm; lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo kết quả công tác”, đồng chí Trần Thị Phương Hoa khẳng định.

Bày tỏ hy vọng những thông tin, kinh nghiệm thực tiễn của Thủ đô Hà Nội sẽ là tư liệu tham khảo hữu ích đối với các học viên Lào, đồng chí Trần Thị Phương Hoa mong muốn được lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm từ phía bạn để cùng nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận trong giai đoạn mới.

Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Phengphan Bouphaphone phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Cảm ơn sự đón tiếp của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Phengphan Bouphaphone, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cho biết, đoàn học viên lần này gồm 40 người sang Việt Nam tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Trong thời gian học tập, đoàn sẽ nghiên cứu 12 chuyên đề và tham gia các hoạt động thực tế tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội và Ninh Bình.

Theo đồng chí Phengphan Bouphaphone, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Trung ương MTTQ Việt Nam có chức năng, vai trò tương đồng, cùng thực hiện nhiệm vụ vận động quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hai tổ chức đã duy trì các chương trình hợp tác theo từng giai đoạn, trong đó có trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Năm 2026, Đảng, Nhà nước và Trung ương MTTQ Việt Nam đã dành cho Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước 80 suất học bổng đào tạo, bồi dưỡng tại Việt Nam. Phía Lào tổ chức thành hai đợt, trong đó đợt một có 40 cán bộ đang học tập tại Việt Nam, đợt hai dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao quà lưu niệm tới đại diện Lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: PV

Đánh giá cao những kết quả phát triển của Thủ đô Hà Nội và hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Phengphan Bouphaphone bày tỏ mong muốn hai tổ chức tiếp tục tăng cường hợp tác, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào theo tinh thần “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”.

Đồng thời, Mặt trận hai bên cần đẩy mạnh tuyên truyền để các thế hệ mai sau hiểu rõ truyền thống gắn bó, cùng nhau phát triển và tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt này.

Tại hội nghị, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương sau sắp xếp; chức năng, nhiệm vụ của MTTQ cấp xã trong giải quyết các vấn đề xã hội tại địa bàn, tổ dân phố; công tác tôn giáo; phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước trao đổi tại hội nghị. Ảnh: PV

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: PV

Trong đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Ngọc Anh đã giới thiệu mô hình “Ban Công tác Mặt trận số” và một số ứng dụng chuyển đổi số của đơn vị, qua đó hướng tới hỗ trợ Ban Công tác Mặt trận tại tổ dân phố chủ động hơn trong triển khai nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, tăng cường tương tác hai chiều với nhân dân.

Cùng đó với, lãnh đạo Ban Công tác Dân tộc, Tôn giáo và Hội quần chúng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tôn giáo trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại đền Ngọc Sơn. Ảnh: PV

Trước đó, đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội.