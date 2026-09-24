MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát huy vai trò tự quản tại cộng đồng

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Mai Văn Lâm, 9 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tập trung triển khai các nhiệm vụ sau sáp nhập, kiện toàn tổ chức, tuyên truyền, vận động nhân dân, chăm lo an sinh xã hội, tham gia xây dựng chính quyền và phát huy vai trò tự quản tại cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Quyên

Nổi bật là Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ trì, phối hợp triển khai Đề án Nề nếp trật tự văn minh đô thị. Tại 35 tổ dân phố mới sau sáp nhập, các Tổ Tuyên truyền văn minh đô thị được thành lập, phân công lực lượng tự quản trực chốt 2 ca/ngày tại các tuyến phố, điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Sau gần một tháng bàn giao cho các tổ dân phố trực tiếp duy trì tự quản, mô hình đã huy động 2.950 lượt cán bộ, hội viên các đoàn thể, tình nguyện viên và nhân dân tham gia trực chốt, tuyên truyền, giám sát. Lực lượng đã nhắc nhở hơn 3.500 trường hợp vi phạm, chủ yếu liên quan đến bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đỗ xe không đúng quy định, để rác gây mất mỹ quan đô thị.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong thời gian tới. Ảnh: An Quyên

Đáng chú ý, 39 điểm tập kết, đổ rác không đúng quy định trên địa bàn 35 tổ dân phố đã được xóa bỏ. Phong trào tổng vệ sinh đường phố, ngõ xóm vào sáng thứ Bảy hằng tuần tiếp tục được duy trì, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Cùng với công tác quản lý đô thị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng quà Tết, hỗ trợ sinh kế cho các hộ cận nghèo, bàn giao các ngôi nhà Đại đoàn kết, nhà Khăn quàng đỏ; kịp thời vận động, hỗ trợ 121 triệu đồng cho đồng bào bị lũ quét tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu... Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nguồn lực xã hội cùng chăm lo các đối tượng yếu thế.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Mai Văn Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Quyên

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng iHanoi, Hanoiwork trong hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, ông Mai Văn Lâm đề nghị toàn hệ thống Mặt trận phường tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả Đề án Trật tự văn minh đô thị; quyết tâm không để tái diễn 39 điểm nóng về rác thải đã được xóa bỏ, giữ vững các tuyến chốt tự quản, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; thúc đẩy chuyển đổi số, “Bình dân học vụ số”, hoàn thành Chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; chăm lo chu đáo các hộ cận nghèo, đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.