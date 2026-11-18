Lãnh đạo phường Kiến Hưng tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Tuấn Điệp

Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Hưng đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong công tác tuyên truyền, MTTQ và các tổ chức thành viên đã đăng tải hơn 1.560 tin, bài, chia sẻ gần 4.760 hình ảnh, video, clip và infographic, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, các phong trào thi đua và mô hình hay tại cơ sở. Công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ bầu cử được thực hiện chủ động, bảo đảm đúng kế hoạch, quy định.

Bà Hoàng Thị Huyền Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Đáng chú ý, MTTQ phường đã triển khai 15 cuộc giám sát, tham gia góp ý 5 dự thảo văn bản, tiếp nhận, tổng hợp 102 ý kiến, kiến nghị của nhân dân chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, MTTQ và các tổ chức thành viên đã trao 300 suất quà, tổng trị giá gần 600 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo” phường tiếp nhận hơn 200 triệu đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Đặc biệt, chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hoàng Thị Vân, tổ dân phố 8, đã huy động nguồn lực xã hội hóa 300 triệu đồng...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết phát biểu. Ảnh: Tuấn Điệp

Định hướng nhiệm vụ năm 2027, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Tiến Quyết đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, nhất là quản lý đất đai, trật tự xây dựng; vận động nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2026. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Hưng đã khen thưởng 20 tập thể và 31 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2026; đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Hưng trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Điệp

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao tặng 27 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, chia sẻ và tiếp thêm nghị lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.