MTTQ Việt Nam phổ biến kỹ năng chống lừa đảo mạng dịp Ngày Pháp luật

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thắng nhấn mạnh Ngày Pháp luật là dịp tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và hướng tới Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, gắn với thực tiễn địa phương.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mặt trận

Tại hội nghị, Trung tá Phạm Thùy Dung, Cán bộ Phòng 3 (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an), đã phân tích 5 phương thức lừa đảo chủ yếu trên không gian mạng hiện nay. Các thủ đoạn bao gồm: mạo danh cơ quan tổ chức; lừa đảo bằng công nghệ AI (Deepfake, Deep Voice); lừa đảo đầu tư tài chính, tuyển dụng việc làm; lừa đảo trong mua bán trực tuyến; và đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đại diện Cục Cảnh sát hình sự lưu ý công tác tuyên truyền cần thực hiện thường xuyên, liên tục, bám sát địa bàn và đặc biệt phải đưa ra các dẫn chứng, minh họa thực tế.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nghe TS Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp), giới thiệu các điểm mới của Luật Hòa giải cơ sở năm 2026. Đây là những nội dung gắn liền với nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước của hệ thống Mặt trận.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trần Thắng yêu cầu các ban, đơn vị thuộc MTTQ Việt Nam phát huy vai trò nêu gương trong chấp hành pháp luật. Ông đề nghị đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận; đồng thời chủ động nắm bắt tâm tư của nhân dân, nâng cao hiệu quả hòa giải cơ sở và đấu tranh với tội phạm mạng trong bối cảnh chuyển đổi số.

"Những kiến thức được trang bị tại hội nghị sẽ được vận dụng trực tiếp vào công việc, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gương mẫu, trách nhiệm", ông Thắng khẳng định.