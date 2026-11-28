Quang cảnh hội nghị. Nguồn CTTĐT

Sáng 27/11, Đoàn công tác do ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng về kết quả công tác năm 2026 và nhiệm vụ thời gian tới.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng Ban Thường trực và lãnh đạo các ban chuyên môn.

Để đánh giá tình hình từ cơ sở, đoàn trực tiếp khảo sát công tác Mặt trận tại phường Hải An và xã Kim Thành.

Đổi mới phương thức vận động, tiếp nhận ý kiến người dân

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2026, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn chương trình công tác với nhiệm vụ địa phương và nhu cầu của người dân.

Công nghệ thông tin được tăng cường ứng dụng trong tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân và quản lý, điều hành. Các cuộc vận động, phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết sáng tạo” tiếp tục được triển khai tại các địa bàn.

Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội được chú trọng thông qua hệ thống thông tin phản ánh từ cơ sở. Các ý kiến được tổng hợp để kiến nghị cấp ủy, chính quyền xem xét, xử lý những vấn đề phát sinh.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cũng được triển khai cùng với các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đây là những kênh để người dân phản ánh vướng mắc, đề xuất giải pháp và theo dõi việc giải quyết kiến nghị.

Bên cạnh đó, MTTQ thành phố thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các tổ chức chính trị – xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; điều chỉnh phương thức phối hợp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Áp lực nhân sự, chất lượng hoạt động chưa đồng đều

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhìn nhận chất lượng hoạt động giữa các địa phương, đơn vị còn chưa đồng đều. Hiệu quả giám sát, phản biện xã hội ở một số nơi còn hạn chế; việc vận động nguồn lực xã hội cho các hoạt động an sinh tại một số địa bàn gặp khó khăn.

Một vấn đề được trao đổi là áp lực đối với cán bộ Mặt trận sau sắp xếp. Khối lượng nhiệm vụ lớn, nhiều nội dung phức tạp, trong khi biên chế tinh giản và cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Quá trình thực hiện còn phát sinh vướng mắc về cơ chế phối hợp, chế độ và chính sách.

Từ thực tế này, các đại biểu kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp, chính sách đối với cán bộ và bố trí nhân sự phù hợp.

Các ý kiến cũng đề nghị tăng cường hướng dẫn nội dung tuyên truyền, cung cấp tài liệu kịp thời; tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông số, nắm bắt dư luận xã hội, giám sát và phản biện xã hội. Việc chia sẻ, nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản hiệu quả được xác định là một nội dung cần quan tâm.

Rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và kết quả đầu ra

Tiếp thu ý kiến đoàn công tác, ông Phạm Văn Lập cho biết MTTQ các cấp thành phố sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Hải Phòng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ rà soát các chỉ tiêu, tập trung hoàn thành Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026; đồng thời chuẩn bị tổng kết và xây dựng chương trình năm 2027.

Yêu cầu đặt ra là xác định cụ thể từng nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, sản phẩm và tiến độ, hạn chế chồng chéo trong tổ chức thực hiện. Cách phân công này cũng tạo cơ sở theo dõi kết quả và làm rõ trách nhiệm của các đơn vị phối hợp.

Kết luận buổi kiểm tra, ông Nguyễn Đức Phong ghi nhận sự chủ động và những kết quả công tác của MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực; nâng cao chất lượng, chiều sâu của hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Cùng với đó, MTTQ các cấp cần chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân, phát hiện sớm những vấn đề từ cơ sở và triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của từng địa phương.

Đối với những khó khăn, kiến nghị, đoàn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổng hợp, nghiên cứu và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việc tiếp nhận đầy đủ ý kiến người dân cần được nối tiếp bằng theo dõi, giám sát quá trình xử lý và phản hồi kết quả. Đây là phần việc quan trọng để công tác Mặt trận bám sát đời sống, củng cố sự đồng thuận và phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển địa phương.