Thực hiện kế hoạch “100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số” trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Quảng Ninh, đến hết ngày 25/11, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã đồng loạt chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở, đạt tỷ lệ trên 99%. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội còn tham gia hỗ trợ làm sạch 76.987 hồ sơ đất đai và hỗ trợ 60.007 đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch “100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số” trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tỷ lệ phát hành văn bản điện tử toàn trình đạt 98%. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục khai thác ứng dụng “Phòng họp không giấy” và chức năng “Phiếu lấy ý kiến” trên hệ thống ICPV-Cabinet để phục vụ các cuộc họp, hội nghị và sinh hoạt chi bộ. Qua hệ thống này, các đơn vị tiếp nhận tài liệu, tra cứu hồ sơ và lấy ý kiến trong quá trình giải quyết công việc.

Cùng với việc tuyên truyền, phổ cập ứng dụng số, góp phần phát triển xã hội số, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, xử lý phản ánh, kiến nghị.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tính đến hết ngày 25/11, đã hoàn thành 10/11 nhiệm vụ theo kế hoạch. 100% dữ liệu tổ chức đảng của 59/61 đảng bộ được làm sạch; 99,85% dữ liệu đảng viên của 59/61 đảng bộ được làm sạch, chuẩn hoá (vượt chỉ tiêu của Ban Tổ chức Trung ương, tối thiểu 98%); có 59/61 đảng bộ đã triển khai và đã được cấp tài khoản quản trị cấp cơ sở, có tổng số 104.612 đảng viên đã cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 96,37%.

Tính đến hết kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 11/2026 đã có 3.874 chi bộ sinh hoạt toàn trình đầy đủ trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 96,27%. Cùng với đó, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên; số hóa hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp triển khai 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử…

Để hoàn thành kế hoạch trong tháng 11/2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung hoàn thành nhiệm vụ còn lại, thường xuyên rà soát, đối chiếu và cập nhật dữ liệu trên các hệ thống để bảo đảm tính chính xác, đồng bộ, thống nhất, phục vụ khai thác lâu dài. Cùng với đó, ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” và tỷ lệ sinh hoạt chi bộ toàn trình.

Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở. Sau khi làm sạch, các đơn vị phải quản lý dữ liệu thống nhất và cập nhật thường xuyên để bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời.

Các cơ quan, đơn vị cần bảo đảm hạ tầng số vận hành thông suốt, ổn định, chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương để xử lý vướng mắc. Các đơn vị phải theo dõi tiến độ, tổng hợp báo cáo hằng tuần theo quy định của thành phố và kịp thời phản ánh khó khăn để được chỉ đạo tháo gỡ, tránh để các điểm nghẽn kéo dài.