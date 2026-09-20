MTTQ phường Hoàng Liệt tiên phong xóa 'điểm nghẽn' môi trường

Với diện tích hơn 4km² cùng quy mô dân số vượt ngưỡng 80.000 người, bài toán môi trường tại Hoàng Liệt luôn là áp lực lớn. Dù nỗ lực tối đa, lực lượng công nhân Công ty Môi trường Sông Hồng cũng khó lòng bao quát hết lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ 60 - 70 tấn mỗi ngày.

Nhận diện rõ thách thức đó, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ động giữ vai trò nòng cốt, thường xuyên phối hợp tổng vệ sinh tại các công viên, vườn hoa và điểm sinh hoạt chung ở các khu chung cư cao tầng, từng bước biến nỗ lực cộng đồng thành thói quen văn minh đô thị.

Khoảng 150 đoàn viên, thanh niên, các tổ chức đoàn thể thuộc MTTQ phường và công nhân vệ sinh môi trường đã tham gia tổng vệ sinh. Ảnh: TA

Buổi ra quân có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cơ sở, 150 đoàn viên, thanh niên và công nhân vệ sinh môi trường.

Khu đất công giáp ranh trụ sở cơ quan phường vốn là điểm nghẽn tồn tại dai dẳng với cỏ dại mọc rậm rạp, rác thải bị lén lút đổ bỏ gây nhếch nhác. Xuất phát từ đề xuất chủ động của Đoàn Thanh niên phường, các lực lượng cựu chiến binh, hội viên phụ nữ... đã đồng loạt phát quang bụi rậm, bốc dỡ phế thải, làm sạch toàn diện mặt bằng, trả lại cảnh quan thông thoáng, sạch gọn.

Tuổi trẻ Hoàng Liệt sẽ xung kích đảm nhận việc duy trì, hướng tới phủ xanh bằng cây và hoa. Ảnh: TA

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoàng Liệt Nguyễn Viết Cửu nhấn mạnh, đợt ra quân không chỉ đơn thuần dọn sạch một bãi đất trống, mà mục tiêu cốt lõi là đánh thức ý thức tự giác, nâng cao trách nhiệm cộng đồng của mỗi cán bộ, hội viên Mặt trận Tổ quốc và người dân. Tuổi trẻ Hoàng Liệt sẽ xung kích đảm nhận việc duy trì, hướng tới phủ xanh bằng cây và hoa, kiên quyết không để tái diễn tình trạng xả rác bừa bãi, chung tay xây dựng đô thị ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp và văn minh bền vững.