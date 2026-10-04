MTTQ Nghệ An trao 125 triệu đồng hỗ trợ vợ chồng cùng mắc bệnh nặng

Chiều 4/10, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Hải Lộc và các tổ chức thiện nguyện đã đến thăm, trao 125 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Hoàng Văn Thành và chị Đậu Thị Nguyệt, ở xóm Đông Sơn, xã Hải Lộc.

Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được MTTQ tỉnh Nghệ An, xã Hải Lộc và cộng đồng trang Nghệ An kêu gọi hỗ trợ trong thời gian qua.

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An, cấp uỷ, chính quyền xã Hải Lộc chia sẻ động viên gia đình anh Thành vượt qua khó khăn. Ảnh: HD

Gia đình vốn đã khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào lao động nông nghiệp và những công việc thời vụ. Thời gian gần đây, bệnh tật liên tiếp ập xuống khiến cuộc sống càng thêm chật vật.

Anh Thành mắc ung thư, vừa trải qua phẫu thuật nên sức khỏe suy giảm, gần như không còn khả năng lao động. Khi chồng đang điều trị, chị Nguyệt lại mắc bệnh tràn dịch phổi, phải phẫu thuật cắt bỏ một lá phổi. Sau ca mổ, chị thường xuyên phải đến Bệnh viện Phổi Nghệ An để điều trị và theo dõi.

Hai vợ chồng cùng mắc bệnh khiến nguồn thu nhập của gia đình gần như không còn, trong khi chi phí thuốc men, điều trị ngày càng lớn. Gánh nặng ấy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc học của các con.

Vợ chồng anh Thành có 3 người con. Người con lớn, sinh năm 2006, sức khỏe không tốt nhưng đã phải nghỉ học để thay bố mẹ cáng đáng việc gia đình. Người con thứ hai, sinh năm 2009, cũng chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn. Người con út năm nay 11 tuổi vẫn đang đến trường.

Trước hoàn cảnh của gia đình, MTTQ tỉnh Nghệ qn, xã Hải Lộc và trang Nghệ An đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Sau thời gian vận động, 125 triệu đồng đã được cộng đồng đóng góp giúp gia đình vượt qua lúc khó khăn.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An động viên anh Thành cố gắng giữ gìn sức khoẻ, tập trung chữa bệnh. Ảnh: HD

Ngoài số tiền trên, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cũng trao thêm 10 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp gia đình anh Thành.

Thăm hỏi, động viên gia đình, ông Nguyễn Đình Hùng chia sẻ với những khó khăn, bệnh tật mà vợ chồng anh Thành đang đối mặt; đồng thời cảm ơn sự chung tay của cộng đồng trang Nghệ An và các nhà hảo tâm sau lời kêu gọi.

Ông Nguyễn Đình Hùng mong muốn gia đình tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng để có thêm điều kiện điều trị bệnh, ổn định cuộc sống; đồng thời động viên người con út nỗ lực học tập, không phải dang dở con đường đến trường.

Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để vợ chồng anh Thành có thêm điều kiện chữa bệnh và người con út có cơ hội tiếp tục học tập.