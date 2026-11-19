Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HN.

Hội nghị do ông Nguyễn Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì điều hành.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết đề xuất nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, tập trung vào các lĩnh vực khám, chữa bệnh; hỗ trợ chi phí đi lại, tiền ăn cho người bệnh; hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV; hỗ trợ cộng tác viên dân số, đóng bảo hiểm y tế; tặng quà đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HN.

Dự thảo cũng đề cập chính sách hỗ trợ thu nhập đối với thành viên hộ nghèo không có khả năng lao động; tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập và Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cơ quan soạn thảo trong việc rà soát các chính sách hiện hành, đề xuất những nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, để các chính sách sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, việc tổ chức phản biện xã hội là cần thiết.

Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phản biện các nội dung tại dự thảo nghị quyết. Ảnh: HN.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, kiêm Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua đề dẫn nội dung phản biện.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học và thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung phản biện nhiều nội dung cốt lõi của dự thảo, trong đó chú trọng cơ sở pháp lý, đối tượng và điều kiện thụ hưởng, mức hỗ trợ, khả năng cân đối nguồn lực cũng như trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Mai Lê Thuộc giải trình, tiếp thu các ý kiến phản biện. Ảnh: HN.

Các ý kiến cũng đi sâu phân tích những nội dung chưa rõ, chưa sát thực tiễn, có thể phát sinh vướng mắc khi triển khai; đồng thời đề xuất bổ sung các chính sách hỗ trợ đối với nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm tính nhân văn, công bằng và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương.

Đại diện UBND tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan đã giải trình, trao đổi, làm rõ những vấn đề được đại biểu quan tâm, đồng thời tiếp thu các ý kiến phản biện để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo.

Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: HN.

Phát biểu bế mạc hội nghị, bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và có chiều sâu của các chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn. Các ý kiến không chỉ đi sâu vào từng nội dung mà còn mở rộng nhiều khía cạnh thực tiễn, góp phần nhìn nhận toàn diện hơn về các chính sách được đề xuất.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, khách quan các ý kiến phản biện, xây dựng văn bản gửi cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.