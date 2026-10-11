MSVN: Lợi nhuận doanh nghiệp quý III/2026 dự kiến vượt 20,6%, bán lẻ và năng lượng dẫn sóng

Bán lẻ và năng lượng bứt phá, thực phẩm hưởng lợi từ chi phí đầu vào

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý III/2026 được Maybank Investment Bank (MSVN) đánh giá sẽ có sự phân hóa sâu sắc giữa các lĩnh vực. Dù vậy, tổng thể tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường được dự báo một lần nữa vượt mức 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo phân tích chỉ ra có 6 nhóm ngành được kỳ vọng sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh vượt dự phóng ban đầu. Điển hình là ngành năng lượng đón nhận trợ lực trực tiếp từ đà tăng của giá dầu, giúp lợi nhuận dự kiến tăng 66,9% so với cùng kỳ, với những đại diện nổi bật như BSR và GAS.

Ở nhóm tiêu dùng, ngành bán lẻ được kỳ vọng mang lại kết quả khả quan, đặc biệt là các doanh nghiệp phân phối thiết bị công nghệ thông tin. Chu kỳ nâng cấp thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo cùng xu hướng tăng giá chip đang hỗ trợ trực tiếp cho doanh thu và giá bán bình quân của các đơn vị đầu ngành như MWG hay DGW. Kết quả thực tế của mảng bán lẻ có khả năng đảo ngược hoàn toàn mức dự báo suy giảm 1,7% trước đó. Cùng chiều tích cực, ngành thực phẩm và đồ uống ghi nhận lực đỡ từ xu hướng tiêu dùng sản phẩm cao cấp và chi phí nguyên vật liệu hạ nhiệt. Các doanh nghiệp như VNM có thể gia tăng thị phần, trong khi SAB và BHN tối ưu hóa được biên lợi nhuận, giúp toàn ngành vượt qua mức dự báo giảm 2% ban đầu.

Thêm vào đó, bất động sản nhà ở dự kiến ghi nhận lợi nhuận tăng 48,3% so với cùng kỳ, chủ yếu do nền tảng so sánh thấp của quý III/2025 dù số lượng dự án thực tế bàn giao chưa nhiều. Các ngành như thép và logistics đường biển cũng nằm trong nhóm vượt kỳ vọng nhờ nhu cầu tiêu thụ nội địa vững chắc, giá bán ổn định và sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển duy trì ở mức cao.

Ngân hàng chịu áp lực thu hẹp biên lãi, thanh khoản chứng khoán giảm sút

Trái ngược với bức tranh khả quan của khối sản xuất và tiêu dùng, nhóm tài chính đang đối mặt với nhiều rào cản. Lợi nhuận ngành ngân hàng trong quý III/2026 có thể thấp hơn mức dự báo tăng trưởng 21% do áp lực thu hẹp biên lãi ròng (NIM) khi chi phí huy động vốn điều chỉnh theo mặt bằng lãi suất mới. Áp lực trích lập dự phòng nợ xấu gia tăng cùng sự chững lại của hoạt động thu hồi nợ cũng bào mòn nguồn thu ngoài lãi của các nhà băng. Mức độ ảnh hưởng có sự phân hóa rõ rệt khi VCB, CTG và VPB được đánh giá có triển vọng vượt trội, trong khi BID, HDB, OCB, MSB và SHB có thể ghi nhận kết quả kém khả quan hơn.

Lĩnh vực chứng khoán cũng chịu tác động tiêu cực từ sự sụt giảm thanh khoản giao dịch. MSVN ước tính giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày trên thị trường chứng khoán trong quý III/2026 chỉ đạt khoảng 17.000 tỷ đồng, giảm một nửa so với mức nền cùng kỳ năm trước. Yếu tố này kìm hãm trực tiếp đà tăng trưởng lợi nhuận của các công ty chứng khoán, bất chấp dư nợ và lãi suất cho vay ký quỹ vẫn duy trì ở mức cao. Nằm chung nhóm không đạt kỳ vọng, logistics hàng không chịu sức ép từ giá nhiên liệu đi lên, trực tiếp thu hẹp biên lợi nhuận của các hãng bay.

Nhìn về những tháng cuối năm 2026, MSVN duy trì quan điểm thận trọng đối với diễn biến dòng tiền trên thị trường chứng khoán. Áp lực lạm phát, tỷ giá và nhu cầu tín dụng mang tính mùa vụ buộc cơ quan quản lý phải điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt. Kịch bản cơ sở cho thấy mặt bằng lãi suất khó giảm sâu trong quý IV/2026, khiến các công cụ thị trường tiền tệ tiếp tục thu hút dòng vốn và tạo rào cản cho thanh khoản cổ phiếu. Tuy nhiên, rủi ro giảm sâu của thị trường được giới hạn nhờ mặt bằng định giá hấp dẫn. Chỉ số VN-Index hiện giao dịch với hệ số P/E 12 tháng gần nhất ở mức 12,7 lần, hoặc 10,6 lần nếu loại trừ VIC và các mã liên quan. Dựa trên các yếu tố này, MSVN dự báo VN-Index sẽ tiếp tục dao động quanh mốc 1.800 điểm trong ngắn hạn, với cơ hội đầu tư tập trung tại các cổ phiếu năng lượng, công nghệ thông tin, bán lẻ và một số ngân hàng được chọn lọc.