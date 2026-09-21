MSR thu đột biến khi giá vonfram neo cao, cổ phiếu vượt đỉnh

CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group - Mã: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2026 của CTCP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR), với doanh thu thuần đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch đề ra.

Riêng tháng 8/2026, doanh thu của MSR đạt 5.411 tỷ đồng, gấp 6,3 lần cùng kỳ. Qua đó, doanh thu tháng này đóng góp gần 26% tổng doanh thu lũy kế 8 tháng.

Theo Masan, kết quả trên được hỗ trợ bởi sự gia tăng của cả sản lượng vonfram và sản lượng bán ra của MTC trong 8 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, giá vonfram APT thực tế tiếp tục duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu đối với kim loại này vẫn ở mức vững vàng.

Theo dữ liệu Fastmarkets được doanh nghiệp dẫn lại, giá vonfram APT đạt 3.019 USD/mtu.

Ảnh: MSR

Tại sự kiện “Viet Nam Becoming” do CTCP Chứng khoán SSI tổ chức ngày 18/9, ông Michael Hung Nguyen, Phó Tổng Giám đốc Masan Group, cho biết tập đoàn hiện sở hữu mỏ vonfram lớn nhất ngoài Trung Quốc, với hoạt động từ khai thác đến chế biến sâu.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và dự kiến thu hút thêm sự quan tâm, Masan Group đã xem xét việc tiếp tục để MSR giao dịch trên UPCoM. Theo đó, tập đoàn đã công bố ý định chuyển MSR sang HOSE nhằm mở khóa giá trị mà tập đoàn cho rằng phản ánh hợp lý hơn giá trị tài sản.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục làm những gì mình đang làm, nhưng rõ ràng có một số quyết định đã được thúc đẩy nhanh hơn bởi sự kiện này”, ông Michael nói về việc Việt Nam được nâng hạng và chiến lược của tập đoàn.

Theo Phó Tổng Giám đốc Masan Group, vai trò của MSR trong tập đoàn đang thay đổi cùng với sự gia tăng tầm quan trọng của các khoáng sản chiến lược. Ông cho biết doanh nghiệp này từng được đánh giá là “con cừu đen” của Masan Group, nhưng hiện đang dần trở thành “con ngỗng đẻ trứng vàng”.

Ông Michael cho biết vừa trở về từ Berlin (Đức) sau khi tham dự một hội nghị vonfram toàn cầu thường niên để gặp gỡ các đối tác và khách hàng.

Theo kế hoạch được chia sẻ tại sự kiện, vonfram và khoáng sản chiến lược của Masan dự kiến đạt khoảng 1,4 tỷ USD doanh thu trong năm nay, trong đó gần 98% đến từ xuất khẩu.

Mảng này đang phục vụ khách hàng tại nhiều thị trường như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo ông Michael, xét ở góc độ này, Masan đã có hoạt động mang tính toàn cầu thông qua nền tảng khoáng sản chiến lược.

Trên thị trường, cổ phiếu MSR đã tăng gần 55% chỉ trong khoảng hai tháng, hiện giao dịch tại vùng đỉnh lịch sử. Tính đến 10h46 ngày 21/9, MSR đạt 51.100 đồng/cp, tăng hơn 8% so với giá tham chiếu.

Diễn biến cổ phiếu MSR từ đầu năm 2025 đến nay. (Nguồn: TradingView)