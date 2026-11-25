Trong phiên giao dịch ngày 25/11/2026, cổ phiếu MSR của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM) thu hút sự chú ý của dòng tiền khi ghi nhận nhịp hồi phục ấn tượng.

Tính đến khoảng 14h, thị giá MSR đã tăng trần 14,94%, vươn lên giá 55.400 đồng/cổ phiếu, chấm dứt chuỗi 6 phiên điều chỉnh giảm liên tiếp trước đó. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 2,28 triệu đơn vị với giá trị giao dịch đạt 120,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khối ngoại lại có động thái bán ròng với mã này, với giá trị bán ròng đạt 3,55 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra 3,61 triệu cổ phiếu và mua vào chỉ 1.200 cổ phiếu.

Trước phiên hồi phục sáng nay, cổ phiếu MSR đã trải qua giai đoạn chịu áp lực điều chỉnh tương đối mạnh. Sau khi lập vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 68.000 - 70.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 10, thị giá MSR bước vào nhịp hạ nhiệt từ đầu tháng 11, lùi về mốc 48.400 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa phiên 23/11, tương đương mức giảm hơn 17%.

Diễn biến thị giá mã MSR thời gian gần đây (Ảnh: TradingView).

Theo thông tin doanh nghiệp, MSR hiện là nhà sản xuất sản phẩm vonfram ở các công đoạn chế biến trung gian và chuyên sâu lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc. Nhịp hồi phục mạnh mẽ của MSR diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp sở ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc cùng diễn biến thuận lợi của giá thị trường vonfram thế giới.

Về bức tranh tài chính, trong quý III/2026, doanh thu MSR đạt 14.557 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ. Lợi nhuận đạt 2.148 tỷ đồng, tăng 29% so với quý trước nhờ sản lượng bán hàng cao hơn và hoạt động chế biến vonfram được đẩy mạnh.

Trong đó, sản lượng vonfram quy đổi của công ty đạt 1.786 tấn, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lượng tinh quặng thu mua từ mạng lưới đối tác bên ngoài tăng 78%. Đặc biệt, sau nhịp chững giá vào tháng 10, giá kim loại này đang phục hồi trở lại, càng củng cố kỳ vọng về mặt bằng giá vonfram neo cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Masan High-Tech Materials ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.350 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch kinh doanh cả năm được đề ra từ đầu năm.

Bên cạnh yếu tố giá hàng hóa, MSR cũng đã tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế. Tháng 10/2026, tập đoàn Elmet Group của Mỹ đã hoàn tất mua vào 4,99% cổ phần MSR kèm các thỏa thuận cung ứng dài hạn. Tiếp đó, đầu tháng 11, doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn thương mại Sojitz của Nhật Bản về việc dự kiến chuyển nhượng 5% cổ phần và phân phối sản phẩm sang thị trường Nhật.

Gần đây, vào tháng 9/2026, doanh nghiệp đã thực hiện đợt chi trả cổ tức đầu tiên với mức 1.000 đồng/cổ phiếu. MSR tiếp tục hướng tới đợt cổ tức tiền mặt khoảng 5.000 đồng/cổ phiếu, đưa tổng mức chi trả dự kiến trong năm 2026 lên 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 6.600 tỷ đồng cho toàn bộ cổ đông.