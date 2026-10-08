MSR lập đỉnh mới, SHB giảm sàn về sát mệnh giá

Nhiều mã phân bón, khoáng sản tăng trần. Nguồn: Vietstock Finance

Phiên giao dịch ngày 8/10, thị trường chủ yếu trong trạng thái giằng co trên nền thanh khoản thấp. Áp lực bán mạnh hơn vào cuối phiên khiến VN-Index đóng cửa giảm hơn 14 điểm, lùi xuống mốc 1.738,97 điểm. HNX-Index cũng giảm 3,6 điểm, trong khi UPCoM tăng 0,02 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt gần 17.300 tỷ đồng, trong đó khối ngoại chiếm hơn 4.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp với giá trị 446 tỷ đồng.

Trong đó TCB dẫn đầu danh sách bán ròng với 153 tỷ đồng, tiếp đến là HDB với 118 tỷ đồng, PNJ với 116 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác chịu áp lực bán ròng gồm VHM (62 tỷ đồng), FPT (59 tỷ đồng), VIX (48 tỷ đồng), ACB (40 tỷ đồng), VCI (28 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, PLX dẫn đầu với 91 tỷ đồng, tiếp đến là VIC (66 tỷ đồng), PVT (62 tỷ đồng), STB (56 tỷ đồng), MSN (32 tỷ đồng); MCH, SHB, HCM, GAS, DGW hơn 20 tỷ đồng…

Áp lực bán ở các nhóm trụ cột

Áp lực giảm của VN-Index hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tác động tiêu cực nhất là VHM -3,38%; cùng với đó là các bluechip ngân hàng, chứng khoán: SHB giảm sàn, LPB -3,21%, SSI -3,05%, TCX -2,5%, CTG -1,9%, BID -1,4%.

SHB khớp lệnh gần 44,5 triệu đơn vị, và còn dư bán giá sàn hơn 3,7 triệu đơn vị khi kết phiên. Với việc giảm sàn, mã lùi về giá 10.050 đồng/cp – thấp nhất kể từ tháng 4/2025. 11 phiên gần đây, mã chưa có một phiên tăng giá, song chủ yếu điều chỉnh nhẹ trước phiên bị bán mạnh hôm nay. So với đỉnh lịch sử gần 19.000 đồng/cp hồi tháng 9 năm ngoái, SHB đã giảm gần 50%.

Các nhóm trụ cột của thị trường là ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đều chìm trong sắc đỏ. Nhóm ngân hàng ngoài các mã trong VN30 như kể trên thì giảm sâu còn có VBB -5,43%, BAB -5,66%, NAB -2,76%. Ngược dòng là NVB +4,4%; MSB, STB và VPB tăng nhẹ.

Nhóm chứng khoán chỉ có 3 mã giữ được sắc xanh là HCM +2,61%, EVS +1,69%, DSC tăng nhẹ. Ngoài SSI và TCX, nhiều mã cũng giảm sâu như VCK -3,58%, VCI -2,88%, VDS -3,93%, VIX -3,42%, VND -3,68%, VPX -2,77%, SHS -4,13%, MBS -2,65%, AGR -3%... VUA giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp.

Nhóm bất động sản ngoài VHM thì giảm đáng kể là DXS -3,57%, CEO -2,94%, TCH -3,23%, TIG -3,57%, DXG -1,74%, VPI -1,74%, KDH -2,21%, IDC -1,97%... Chiều tăng có BCM, NLG tăng hơn 1%; một số mã tăng nhẹ như KBC, SIP, IJC, SCR, HQC…

Nhiều cổ phiếu nhóm nhỏ hút tiền

Trong khi các nhóm trụ cột tiêu cực thì dòng tiền tìm cơ hội ở các nhóm cổ phiếu nhỏ, riêng lẻ. Nhiều cổ phiếu dầu khí, phân bón, khoáng sản, thủy sản tích cực. Dầu khí có PLX +3,87%, PVT +2,82%, OIL +1,54%, PVS +1,79%, PVP +1,63%, BSR tăng nhẹ. Phân bón có CSV, LAS tăng trần; DDV +11,6%, BFC +5,76%, DPM +2,31%. Thủy sản có ANV, FMC, IDI tăng trần; VHM +4,33%, ASM +2,94%...

Nhóm khoáng sản cũng nhiều mã tăng trần, như KSV, BKC, HGM, BMC. MSR tiếp tục tăng mạnh gần 6%, lập đỉnh mới ở giá 68.200 đồng/cp. Cổ phiếu của Masan High-Tech Materials bước vào nhịp tăng mới từ nửa cuối tháng 9/2026. So với vùng giá 47.000 đồng/cp khi đó, mã đã tăng 45%.

MSR diễn biến tích cực trong bối cảnh đón cổ đông chiến lược mới. Theo công bố của doanh nghiệp ngày 1/10 vừa qua, Elmet Group Co. - đối tác thương mại lâu năm của Masan High-Tech Materials tại Mỹ đã mua 4,99% cổ phần MSR thông qua giao dịch thỏa thuận trên UPCoM.

MSR cũng mới công bố chủ trương chi trả toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2026 cho cổ đông bằng tiền mặt. Sau đợt cổ tức tiền mặt đầu tiên 1.000 đồng/cp đã trả trong tháng 9/2026, công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đợt tạm ứng cổ tức thứ hai, dự kiến ở mức 5.000 đồng/cp, đưa tổng cổ tức năm 2026 dự kiến đạt 6.000 đồng/cp.

Từ năm tài chính 2027, MSR có kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm với mức tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Ở các nhóm ngành khác, một số mã giảm đáng kể là GEX -3,75%, VSC -2,96%, CII -2,5%, PET -2,78%... PNJ tiếp tục được "bắt đáy" song áp lực bán vẫn mạnh. Mã đóng cửa giảm 3,4%, lùi về giá 18.250 đồng/cp, khớp lệnh hơn 21,7 triệu đơn vị.