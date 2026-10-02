MSR khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang bước vào giai đoạn bùng nổ, Masan High - Tech Materials (MSR) khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các khoáng sản chiến lược.

Sản xuất có trách nhiệm được MSR thực hiện xuyên suốt, từ kiểm soát nguồn nguyên liệu đến quy trình chế biến và chất lượng sản phẩm.

Với lợi thế về nguồn tài nguyên chiến lược, trữ lượng dồi dào cùng năng lực chế biến sâu đang tạo nền tảng để Masan High-Tech Materials nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố vai trò trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu.

Ông Michael Glover, Tổng Giám đốc Masan High - Tech Materials cho biết “Thông qua việc đẩy mạnh đầu tư chiến lược, tập trung gia tăng giá trị danh mục sản phẩm cốt lõi, và tối ưu vận hành, chúng tôi đang chuyển hóa lợi thế vật liệu chiến lược thành tăng trưởng tài chính bền vững và giá trị dài hạn cho các bên liên quan”.

Masan High-Tech Materials sở hữu vị thế hiếm có trong chuỗi cung ứng toàn cầu, với năng lực cung ứng ổn định các vật liệu thiết yếu cho các ngành công nghệ cao. Các sản phẩm chủ lực MSR cung cấp như vonfram, florit, bismut, và đồng được ứng dụng rộng rãi trong điện tử, bán dẫn, pin và lưu trữ năng lượng.

Trong đó, một số vật liệu giữ vai trò đặc biệt quan trọng và khó có thể thay thế trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao, hiệu suất lớn và tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh cải thiện nhờ giá hàng hóa thuận lợi và hiệu quả vận hành được nâng cao, Masan High-Tech Materials dự kiến sẽ tạo ra dòng tiền hoạt động đáng kể trong giai đoạn tới. Công ty đặt trọng tâm ưu tiên vào việc sử dụng dòng tiền này để tái đầu tư thúc đẩy tăng trưởng tương lai, giảm đòn bẩy tài chính.

Theo dự báo của MSR, trong trường hợp giá APT duy trì bình quân ở mức trên $1.500/mtu, MSR dự kiến đạt trạng thái nợ ròng bằng không trong giai đoạn 2027 - 2028. Từ đó mở ra khả năng chi trả cổ tức cho cổ đông, đánh dấu bước chuyển mình từ giai đoạn tái cấu trúc sang giai đoạn tạo dòng tiền bền vững và tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông.

Song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh, MSR đẩy mạnh thực thi ESG và các chương trình cộng đồng. Trong năm qua, 8,3 triệu m³ nước thải (tương đương 79,5% tổng sử dụng nước) đã được tuần hoàn và tái sử dụng, góp phần giảm đáng kể tác động môi trường.

Doanh nghiệp cũng thực hiện nhiều chương trình phát triển cộng đồng, hỗ trợ hơn 5.200 hộ gia đình, bao gồm hộ dân tộc thiểu số và hộ khó khăn. MSR tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất tại Thái Nguyên, khẳng định vai trò tích cực của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong thời gian tới, kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu sang HoSE đang được thực hiện, hướng tới mục tiêu nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa công bố thông tin theo tiêu chuẩn cao hơn, cải thiện thanh khoản cổ phiếu và mở rộng khả năng tiếp cận với các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Đây là bước đi chiến lược trong quá trình nâng cấp vị thế doanh nghiệp trên thị trường vốn, giúp phản ánh đầy đủ hơn giá trị của MSR.

Ông Phan Chiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Masan High - Tech Materials nhấn mạnh: "Công ty đang đứng trước “thời điểm vàng” để bứt phá. Sự kết hợp giữa nguồn tài nguyên giá trị, năng lực chế biến sâu đẳng cấp thế giới và xu hướng tích trữ khoáng sản phục vụ quốc phòng của các cường quốc, và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI kéo theo nhu cầu vật liệu tăng mạnh, đang tạo ra nền tảng thuận lợi cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty".