MSN tăng gần 3%, MSR lập đỉnh vốn hóa sau khi dồn dập đón tin vui

Cổ phiếu CTCP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) kết phiên 1/10 ở mức 58.600 đồng/cp, tăng phiên thứ ba liên tiếp và lên mức cao nhất kể từ khi giao dịch trên UPCoM. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó đạt khoảng 64.751 tỷ đồng.

Thanh khoản MSR đạt gần 4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 228 tỷ đồng. Ngoài giao dịch khớp lệnh, hơn 55,1 triệu cổ phiếu được thỏa thuận tại mức 58.760 đồng/cp, với tổng giá trị gần 3.240 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu MSR trong vòng ba năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Đây là giao dịch The Elmet Group Co. (NASDAQ: ELMT) mua 4,99% cổ phần MSR từ một công ty con do CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) sở hữu 100%. Giao dịch tương ứng mức định giá vốn chủ sở hữu của MSR khoảng 2,5 tỷ USD. Sau giao dịch, Elmet trở thành cổ đông sở hữu 4,99% vốn MSR.

Cùng ngày, HĐQT MSR thông qua định hướng mở rộng cơ cấu cổ đông và chuẩn bị các điều kiện để niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong năm 2027.

Theo nghị quyết, Công ty TNHH Tầm nhìn Masan, công ty mẹ của MSR, sẽ chuyển nhượng tối đa 10% cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư tổ chức dài hạn đáp ứng điều kiện. Phương thức thực hiện là giao dịch thỏa thuận với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bán khớp lệnh trên sàn.

Trong hạn mức tối đa 10% này, 4,99% đã được chuyển nhượng cho Elmet trong ngày 1/10. Phần còn lại tương đương tối đa khoảng 5% vốn MSR có thể tiếp tục được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư khác.

Nghị quyết quy định giá của các đợt chuyển nhượng tiếp theo không thấp hơn giá giao dịch với nhà đầu tư chiến lược đầu tiên, đồng thời ưu tiên các nhà đầu tư cam kết nắm giữ lâu dài, phù hợp với lộ trình niêm yết HOSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn:Masan High-Tech Materials).

Song song với việc chuyển nhượng cổ phần hiện hữu của công ty mẹ, MSR dự kiến phát hành thêm lượng cổ phiếu tương đương khoảng 5% vốn cho nhà đầu tư chiến lược, tổ chức trong và ngoài nước và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, lượng cổ phiếu phát hành thêm tương ứng khoảng 55,2 triệu đơn vị.

Giá phát hành không thấp hơn giá giao dịch với nhà đầu tư chiến lược gần nhất. Đợt phát hành sẽ được định giá trước hoặc đồng thời với các đợt chuyển nhượng tiếp theo của Masan Horizon. Phương án phát hành chi tiết sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nguồn vốn từ đợt phát hành được định hướng phục vụ mở rộng khai thác và chế biến sâu tại Núi Pháo, phát triển các sản phẩm vonfram và khoáng sản chiến lược có giá trị gia tăng cao. Trong thời gian chưa giải ngân, nguồn tiền có thể được sử dụng để tối ưu hóa cấu trúc vốn và củng cố bảng cân đối kế toán.

Như vậy, kế hoạch điều chỉnh cơ cấu sở hữu tại MSR gồm hai phần: công ty mẹ có thể chuyển nhượng tối đa 10% cổ phần hiện hữu, còn MSR dự kiến phát hành thêm khoảng 5% cổ phần mới.

Sau các giao dịch và phát hành, CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vẫn duy trì vai trò cổ đông kiểm soát MSR. Theo nghị quyết, tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Masan được duy trì ở mức khoảng 75% vốn điều lệ MSR cho đến thời điểm niêm yết trên HOSE.

Nguồn: Ảnh chụp màn hình.

MSR đặt mục tiêu hoàn tất các điều kiện về cơ cấu cổ đông, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và quản trị công ty để nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE trong năm 2027.

Bên cạnh kế hoạch cơ cấu lại sở hữu, HĐQT MSR cũng thông qua chủ trương xây dựng chính sách cổ tức dài hạn để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

Từ năm tài chính 2027, MSR định hướng duy trì cổ tức bằng tiền tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông công ty mẹ, có xét đến nghĩa vụ phải trả và nhu cầu đầu tư mở rộng khai thác, chế biến sâu tại Núi Pháo. Mức cổ tức tuyệt đối từng năm sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận thực tế theo chu kỳ giá khoáng sản.

Riêng năm 2026, doanh nghiệp định hướng phân phối toàn bộ lợi nhuận sau thuế cho cổ đông bằng tiền.

Ở công ty mẹ, cổ phiếu MSN kết phiên 1/10 tăng 2,75% lên 70.900 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 108.828 tỷ đồng. Thanh khoản khớp lệnh đạt hơn 6 triệu cổ phiếu, giá trị 423 tỷ đồng.