MSF: Dịch Ebola lan rộng ngoài tầm kiểm soát ở Đông Congo

Nhân viên y tế đang làm việc trong phòng xét nghiệm lưu động, để phát hiện nhanh virus Ebola tại thành phố Butembo, Congo.

Theo Africanews dẫn nguồn tin từ MSF, tỉnh Bắc Kivu ở Đông Cộng hòa Dân chủ Congo chiếm gần 40% số ca nhiễm Ebola mới được xác nhận của cả nước.

Bà Stephanie Hoffmann, điều phối viên tại trung tâm điều trị Ebola ở thành phố Butembo thuộc MSF, cho biết, hầu hết những ca nhiễm mới không liên quan đến các chuỗi lây truyền đã được xác định trước đó.

"Tỷ lệ tử vong do dịch Ebola trong cộng đồng lên tới 75%, nghĩa là những người tử vong không bao giờ được đưa đến các trung tâm điều trị hoặc trung tâm trung chuyển", bà Hoffmann lưu ý.

Theo vị điều phối viên, "một vấn đề khác là sự miễn cưỡng của người dân trong việc thừa nhận khả năng nhiễm bệnh và đến các trung tâm điều trị.

Điều này xuất phát từ tâm lý hoang mang, sợ hãi căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao cùng sự thiếu lòng tin vào các biện pháp cách ly, điều trị cách ly nghiêm ngặt

Kết quả là, nhiều bệnh nhân vẫn ở nhà, được người thân chăm sóc, làm tăng nguy cơ lây lan thêm".

Ban đầu, dịch bệnh tập trung ở khu vực xung quanh thành phố Butembo, nhưng hiện nay các trường hợp nhiễm bệnh đã được báo cáo ở tất cả các quận lân cận.

MSF cảnh báo về các đợt bùng phát mới xuất hiện mỗi tuần, và tình trạng thiếu năng lực điều trị bệnh nhân.

Dịch bệnh Ebola bắt đầu ở tỉnh Ituri và lan rộng trong nhiều tháng, trước khi được chính thức xác định vào tháng 5/2026, nguyên nhân là do chủng virus Bundibugyo (BVD) gây ra.

BVD tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ tháng 5/2026 đã trở thành một trong những đợt dịch lớn và lây lan nhanh nhất lịch sử nước này.

Theo báo cáo mới nhất, đã có hơn 8.600 trường hợp mắc bệnh và hơn 4.100 trường hợp tử vong.

Theo TASS