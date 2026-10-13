MSB xin ý kiến cổ đông phát hành 936 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ lần thứ hai trong năm 2026. Theo Tờ trình số 127/2026/TT-HĐQT ngày 28/9/2026, ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng.

Cụ thể, MSB dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:25. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền mua thêm 25 cổ phiếu mới. Giá chào bán bằng mệnh giá, ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất, đợt phát hành dự kiến mang về 9.360 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 25% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu lưu hành của MSB sẽ tăng từ 3,744 tỷ lên 4,68 tỷ cổ phiếu.

Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu. Số cổ phiếu mua thêm dự kiến được tự do chuyển nhượng. Đối với cổ phiếu lẻ và lượng cổ phiếu không được cổ đông thực hiện hết quyền mua, Hội đồng quản trị được đề xuất ủy quyền xử lý theo quy định. Giá chào bán trong trường hợp này không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và không được đưa ra các điều kiện thuận lợi hơn so với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Về kế hoạch sử dụng vốn, MSB dự kiến dành khoảng 6.500 tỷ đồng để cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; 2.260 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, trong đó có bổ sung vốn cho các công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm và tài chính tiêu dùng. Khoảng 600 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho hoạt động công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hội đồng quản trị MSB có thể điều chỉnh cơ cấu và tiến độ sử dụng vốn tùy theo tình hình hoạt động của ngân hàng và diễn biến thị trường.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2026 hoặc sau khi ngân hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết. Trong đó, MSB phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi hoàn tất phát hành, số cổ phiếu mới sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đồng thời thực hiện niêm yết bổ sung trên HOSE.

Trước đó, MSB hoàn tất phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng; Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ngày 16/7/2026 và ngân hàng hoàn tất phát hành ngày 03/9/2026. MSB cho biết đang thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung và điều chỉnh vốn điều lệ trong giấy phép hoạt động./.