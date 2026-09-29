MSB tính lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính Quốc tế

MSB và nhiều nhà băng đều tính lập một pháp nhân ngân hàng riêng tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Ảnh: MSB.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương thành lập một ngân hàng thương mại TNHH MTV do ngân hàng sở hữu 100% vốn tại VIFC.

Theo phương án, ngân hàng này sẽ có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập và do MSB sở hữu 100% vốn điều lệ. Trụ sở chính dự kiến đặt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

MSB đề xuất vốn điều lệ của ngân hàng con tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định. Phạm vi hoạt động là các hoạt động đối với ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước tại VIFC theo quy định pháp luật.

Trong tờ trình, MSB cho biết việc thành lập pháp nhân riêng tại VIFC nhằm mở rộng phạm vi tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận các chuẩn mực tài chính quốc tế.

Ngân hàng đánh giá VIFC có thể tạo điều kiện để tiếp cận nguồn vốn quốc tế, phát triển các sản phẩm ngoại hối và phái sinh, đồng thời mở rộng hoạt động trên thị trường liên ngân hàng.

MSB cũng nhắm đến nhóm khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong xuất nhập khẩu, logistics, hàng hải và chuỗi cung ứng có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là nhóm khách hàng mà ngân hàng cho biết đã có kinh nghiệm phục vụ trong nhiều năm.

Đáng chú ý, MSB cho rằng việc có ngân hàng 100% vốn tại VIFC có thể giúp ngân hàng tiếp cận các nguồn vốn ngoại tệ với chi phí thấp hơn thông qua hoạt động cho vay hợp vốn hoặc phát hành trái phiếu quốc tế. Ngân hàng cũng kỳ vọng mở rộng hoạt động kinh doanh các sản phẩm phái sinh ngoại hối tại đây.

HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao quyết định các nội dung cụ thể liên quan đến ngân hàng con, gồm tên gọi, vốn điều lệ, tổng mức đầu tư, phương thức và lộ trình góp vốn, địa điểm đặt trụ sở, cơ cấu tổ chức và mô hình quản trị; đồng thời thực hiện hoặc chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ cấp phép và các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền.

Tờ trình hiện chưa đưa ra số vốn điều lệ dự kiến cho ngân hàng con này.

MSB không phải ngân hàng đầu tiên tính đến việc lập một pháp nhân ngân hàng riêng tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Trong mùa đại hội đồng cổ đông 2026, 7 ngân hàng gồm Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank và Nam A Bank đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn tại VIFC. VietinBank cũng đang nghiên cứu phương án hiện diện tại đây.

Song song kế hoạch này, MSB cũng đề xuất cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 9.360 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn điều lệ từ 37.440 tỷ lên 46.800 tỷ đồng.

MSB cũng xin ý kiến cổ đông về chủ trương góp vốn, mua cổ phần để sở hữu công ty con trong lĩnh vực chứng khoán và bảo hiểm.

Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ 28/9 đến 8/10.