Ngày 9/10 vừa qua, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB, HOSE: MSB) đã hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương thức biểu quyết điện tử đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phương án tăng vốn điều lệ lần thứ 2 trong năm 2026. Theo đó, MSB dự kiến nâng vốn điều lệ từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng thêm 9.360 tỷ đồng, tương đương 25% so với mức hiện tại.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, chủ trương thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV do MSB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) cũng được thông qua. Trong một thông báo hồi tháng 9/2026, MSB cũng đã nêu cụ thể mục đích thành lập nhằm tiếp cận nguồn vốn quốc tế, phát triển kinh doanh vốn và ngoại hối, tận dụng cơ chế đặc thù tại VIFC và phục vụ khách hàng doanh nghiệp có hoạt động quốc tế.

Trong lĩnh vực chứng khoán, MSB được cổ đông chấp thuận chủ trương góp vốn, mua cổ phần để mua lại một công ty con hoạt động trong lĩnh vực này. Động thái trên nằm trong định hướng ngân hàng đề cập từ năm 2025, khi MSB công bố kế hoạch quay lại lĩnh vực chứng khoán, thông qua việc góp vốn hoặc mua lại một công ty chứng khoán và một công ty quản lý quỹ, với quy mô vốn điều lệ dự kiến từ 300-500 tỷ đồng.

Đồng thời, ngân hàng cũng thông qua chủ trương góp vốn, mua cổ phần để thành lập/mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Việt Nam.

Các nội dung trên đều đạt tỉ lệ tán thành trên 75%.

MSB thông qua kế hoạch tăng vốn lên 46.800 tỷ đồng, đồng thời mở rộng lĩnh vực kinh doanh (Ảnh: MSB).

Ngoài các nội dung đã được đề cập, cổ đông MSB còn thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị ngân hàng; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Nội dung này nhận được tỷ lệ tán thành lên tới gần 83%.

Các nghị quyết được thông qua tạo cơ sở để MSB triển khai những bước tiếp theo đối với kế hoạch tăng vốn và mở rộng hoạt động. Tính đến hết Quý II/2026, tổng tài sản của MSB đạt gần 441 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 230,4 nghìn tỷ, tăng 12,3%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 204,7 nghìn tỷ đồng, tăng 4,1%.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 12/10, cổ phiếu MSB được giao dịch ở mức 14.650 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh gần 2,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 36,43 tỷ đồng.