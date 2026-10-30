MSB tăng tốc ngân hàng số, tín dụng tăng 13,5% sau 9 tháng

Bên cạnh kết quả kinh doanh 9 tháng khả quan, MSB tiếp tục triển khai các nền tảng ngân hàng số, đầu tư vào dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đồng thời thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tối đa 46.800 tỷ đồng

Thu nhập lãi thuần tăng hơn 21%, tín dụng tăng 13,5%

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III-2026 đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.440 tỷ đồng. Kết quả này đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, thu nhập lãi thuần tăng trưởng và chi phí hoạt động được kiểm soát.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần hợp nhất của MSB đạt gần 9.621 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Riêng quý III, chỉ tiêu này đạt hơn 3.422 tỷ đồng, tăng gần 21,6%.

Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đạt gần 11.030 tỷ đồng, tăng 8,2%. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng gần 6,7%, thấp hơn tốc độ tăng tổng thu nhập hoạt động. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất duy trì ở mức khoảng 37,3%.

Hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận kết quả tích cực trong quý III. Thu nhập thuần từ dịch vụ đạt hơn 302 tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập dịch vụ tăng 13,1% và chi phí dịch vụ giảm 31,9%. Lũy kế 9 tháng, thu nhập thuần từ dịch vụ đạt khoảng 846 tỷ đồng.

Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt gần 440.000 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 233.000 tỷ đồng, tăng 13,5%; tiền gửi khách hàng đạt gần 217.400 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5%.

Đáng chú ý, tiền gửi của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đạt 134.000 tỷ đồng, chiếm hơn 61,6% tổng tiền gửi khách hàng và tăng 12,7% so với cuối năm 2025.

MSB cho biết việc gia tăng quy mô tiền gửi khách hàng bán lẻ và SME phù hợp với chiến lược bán lẻ, phát triển chuỗi giá trị và đa dạng hóa nguồn vốn của ngân hàng, hướng tới giảm rủi ro, tối ưu hóa chi phí vốn và duy trì chỉ số CASA tốt hơn trung bình ngành.

Bên cạnh đó, ngân hàng chủ động cân đối lãi suất cho vay, đồng hành cùng khách hàng. Biên lãi thuần (NIM) hợp nhất trong 9 tháng vẫn đạt 3,2%, trong khi thu nhập lãi thuần tiếp tục tăng trưởng và chi phí hoạt động được kiểm soát thấp hơn tốc độ tăng thu nhập.

Đầu tư ngân hàng số, AI và triển khai kế hoạch tăng vốn

Song song với hoạt động kinh doanh hiện hữu, MSB tiếp tục đầu tư vào ngân hàng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới nâng cao năng suất vận hành, hỗ trợ ra quyết định và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Từ tháng 6/2026, ngân hàng bắt đầu triển khai đồng thời hai nền tảng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đây là cơ sở để MSB từng bước kết nối thêm các sản phẩm đầu tư, quản lý tài sản và bảo hiểm, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ theo lộ trình.

Về dài hạn, chiến lược chuyển đổi số hướng tới cải thiện hiệu quả phục vụ, gia tăng mức độ gắn kết của khách hàng và tạo thêm nguồn thu.

Về năng lực tài chính, trong năm 2026, MSB đã phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng.

Tiếp nối đợt phát hành này, ngân hàng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 37.440 tỷ đồng lên tối đa 46.800 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Sau khi hoàn tất, việc tăng vốn sẽ củng cố nền tảng vốn chủ sở hữu, tạo thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động và đầu tư chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Với kết quả kinh doanh 9 tháng và các kế hoạch đang triển khai đến hết năm 2026, MSB tiếp tục tập trung vào hoạt động ngân hàng cốt lõi, nâng cao hiệu quả vận hành, đầu tư công nghệ và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10/2026, cổ phiếu MSB đóng cửa ở mức 16.050 đồng/cổ phiếu, xác lập mức giá cao nhất trong lịch sử niêm yết theo thông tin công bố. Vốn hóa thị trường đạt hơn 60.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3 tỷ USD, tăng 56% so với đầu năm 2026.