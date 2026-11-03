MSB tăng thu lãi và dịch vụ, lợi nhuận quý 3 vượt 2.000 tỷ đồng

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Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB, mã: MSB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với nguồn thu chủ lực là lãi thuần đạt 3.422 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Ở các hoạt động ngoài lãi, MSB đạt lãi thuần từ dịch vụ 302,28 tỷ đồng, tăng 51% YoY. Kết quả này đến từ thu nhập dịch vụ tăng 13%, trong khi chi phí dịch vụ giảm 32%. Ngân hàng cũng thu về 156,2 tỷ đồng lãi thuần từ hoạt động khác, tăng 11% YoY.

Ngược lại, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng này giảm 54% YoY, còn 130,06 tỷ đồng. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư của ngân hàng lỗ 25,48 tỷ đồng trong quý 3. Ngân hàng không phát sinh lãi, lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh trong quý.

Trong kỳ, MSB tăng 16% YoY chi phí hoạt động lên 1.539 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.445 tỷ đồng, tăng 18% YoY nhờ nguồn thu cải thiện.

MSB giảm 13% YoY chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xuống 428,71 tỷ đồng, qua đó đạt lợi nhuận trước thuế 2.017,07 tỷ đồng, tăng 27% YoY. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 1.649,2 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, MSB đạt thu nhập lãi thuần 9.620 tỷ đồng, tăng 22% YoY. Ngân hàng thu về 510,36 tỷ đồng lãi thuần từ hoạt động khác, tăng 38% YoY.

Sau dự phòng, MSB đạt lợi nhuận trước thuế 5.439,77 tỷ đồng, tăng 14% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 4.414,03 tỷ đồng, tăng 17% YoY. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 là 8.000 tỷ đồng, ngân hàng hoàn thành khoảng 68% kế hoạch sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của MSB đạt gần 439.960 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt 232.946,66 tỷ đồng, tăng 14%.

Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 43% so với đầu năm, còn 5.641 tỷ đồng. Danh mục chứng khoán đầu tư của ngân hàng giảm 10%, xuống 87.844 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, MSB tăng 11% tiền gửi khách hàng lên 217.397 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đạt khoảng 134.000 tỷ đồng, chiếm gần 62% tổng tiền gửi khách hàng và tăng 13% so với cuối năm 2025.

MSB tăng 15% số dư phát hành giấy tờ có giá lên 34.102 tỷ đồng. Ngược lại, khoản tiền gửi và vay Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước của ngân hàng giảm 63%, còn 8.566 tỷ đồng. Tại cuối quý 3/2026, ngân hàng phát sinh 1.691 tỷ đồng giao dịch bán và mua lại trái phiếu Chính phủ với Kho bạc Nhà nước, trong khi đầu năm không có khoản này.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu tại ngày 30/9/2026 của ngân hàng này đạt 6.284,82 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn của ngân hàng tăng 39% lên 1.233,02 tỷ đồng; nợ nghi ngờ giảm 5% xuống 1.389,49 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn tăng 16% lên 3.662,31 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của MSB nhích từ 2,69% đầu năm lên 2,7% tại cuối tháng 9/2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSB chốt phiên 2/11 ở mức 15.750 đồng/cp, giảm 50 đồng, tương ứng 0,32% so với phiên trước, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Mức giảm đã thu hẹp so với phiên 30/10, khi cổ phiếu mất 1,56%. Thanh khoản tăng với hơn 19,62 triệu cổ phiếu được giao dịch, cao hơn 60,4% so với phiên trước; giá trị giao dịch đạt 303,86 tỷ đồng, tăng 57% từ mức 193,56 tỷ đồng.