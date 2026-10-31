MSB: Nợ xấu vượt 6.284 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh

Nợ xấu tăng gần 765 tỷ đồng, nợ nhóm 5 chiếm tỷ trọng lớn

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được MSB lập ngày 29/10/2026, tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt 232.946,7 tỷ đồng, tăng 13,52% so với mức 205.208,8 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng tín dụng, quy mô nợ xấu của MSB cũng gia tăng. Cụ thể, tổng nợ xấu (bao gồm nợ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5) tại thời điểm cuối tháng 9 đạt 6.284,8 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2025 là 5.520,3 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, nợ xấu của ngân hàng đã tăng thêm khoảng 764,5 tỷ đồng, tương đương 13,85%.

Xét theo cơ cấu, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng từ 889,4 tỷ đồng lên 1.233 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm nhẹ từ 1.461,7 tỷ đồng xuống 1.389,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng từ 3.169,3 tỷ đồng lên 3.662,3 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 15,56%. Khoản mục này hiện chiếm khoảng 58,3% tổng nợ xấu của MSB.

Bên cạnh đó, nợ cần chú ý (nhóm 2) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Tại ngày 30/9/2026, dư nợ nhóm này đạt 3.904 tỷ đồng, tăng khoảng 1.557,2 tỷ đồng, tương đương 66,36% so với cuối năm trước.

Tính trên tổng dư nợ cho vay khách hàng, tỷ lệ nợ xấu của MSB tại ngày 30/9/2026 vào khoảng 2,70%, nhỉnh hơn mức 2,69% hồi cuối năm 2025.

Tổng nợ phải trả vượt 393.000 tỷ đồng

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của MSB là quy mô nợ phải trả.

Cụ thể, tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của ngân hàng đạt 393.102,8 tỷ đồng, tăng gần 27.875 tỷ đồng, tương đương 7,63% so với mức 365.227,9 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

Trong cơ cấu nợ phải trả, tiền gửi của khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 217.397,5 tỷ đồng, tăng khoảng 20.725,9 tỷ đồng so với đầu năm.

Đứng thứ hai là khoản tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác, đạt 121.881,2 tỷ đồng, tăng hơn 13.271 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, trong khoản mục này, tiền vay các tổ chức tín dụng khác tăng từ 29.455,9 tỷ đồng lên 51.382,7 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 74,44%. Ngược lại, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác giảm từ 79.154,3 tỷ đồng xuống 70.498,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, phát hành giấy tờ có giá cũng tăng từ 29.634,1 tỷ đồng lên 34.102,4 tỷ đồng.

Như vậy, tiền gửi khách hàng, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác cùng giấy tờ có giá tiếp tục là những cấu phần chủ yếu trong cơ cấu nguồn vốn của MSB.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của MSB đạt 439.959,9 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 46.857 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tương đương khoảng 89,35% tổng tài sản.

Việc nợ phải trả tăng cùng với sự gia tăng dư nợ cho vay cho thấy quy mô hoạt động của ngân hàng tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, diễn biến nợ xấu, đặc biệt là nợ có khả năng mất vốn và nợ cần chú ý, vẫn là những yếu tố cần được quan tâm trong quá trình đánh giá chất lượng tài sản và hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của MSB.