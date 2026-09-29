MSB muốn tăng vốn lên 46.800 tỷ đồng, lập ngân hàng con tại VIFC, đầu tư vào công ty chứng khoán, bảo hiểm

Muốn lập ngân hàng 100% vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế

Theo tờ trình, MSB dự kiến thành lập một ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ngân hàng sở hữu 100% vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

MSB xác định đây là định hướng dài hạn nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận các chuẩn mực tài chính quốc tế. Ngân hàng mới dự kiến có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập và đặt trụ sở chính tại VIFC. Vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định; tên gọi, mức vốn cụ thể, tổng mức đầu tư và lộ trình góp vốn sẽ được quyết định trong quá trình triển khai.

Việc hiện diện tại VIFC được kỳ vọng giúp MSB tận dụng tệp khách hàng doanh nghiệp trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, hàng hải và chuỗi cung ứng FDI đã xây dựng trong 35 năm. Ngân hàng cũng có thể khai thác mạng lưới ngân hàng đại lý, thế mạnh kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vốn để phát triển dịch vụ tài chính xuyên biên giới.

Một hướng đi khác là tiếp cận nguồn vốn ngoại tệ giá rẻ thông qua cho vay hợp vốn hoặc phát hành trái phiếu quốc tế. Nguồn vốn này có thể hỗ trợ tài trợ các dự án xanh, năng lượng tái tạo. MSB đồng thời kỳ vọng mở rộng các sản phẩm phái sinh ngoại hối và tăng hiện diện trên thị trường liên ngân hàng trong nước cũng như quốc tế.

Mở rộng sang mảng chứng khoán và bảo hiểm

Cùng với kế hoạch tại VIFC, MSB muốn góp vốn hoặc mua cổ phần để một công ty chứng khoán trở thành công ty con.

Doanh nghiệp mục tiêu phải được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu và các điều kiện pháp lý liên quan. MSB có thể đầu tư thông qua góp vốn, nhận chuyển nhượng phần vốn hoặc cổ phần, đầu tư vào cổ phiếu phát hành riêng lẻ hoặc ra công chúng. Tỷ lệ sở hữu phải đủ để doanh nghiệp trở thành công ty con của MSB. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2027 và/hoặc tùy thuộc chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và tình hình thực tế.

Theo định hướng của ngân hàng, việc sở hữu công ty chứng khoán có thể giúp đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi, khai thác tốt hơn tệp khách hàng hiện hữu, mở rộng hoạt động trên thị trường vốn và tận dụng dư địa tăng trưởng của lĩnh vực chứng khoán, quản lý tài sản. MSB cũng hướng tới cung cấp đồng bộ các sản phẩm ngân hàng, chứng khoán và đầu tư cho cùng một tệp khách hàng.

Ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, MSB đưa ra hai phương án gồm thành lập mới một công ty con hoặc góp vốn, mua cổ phần để mua lại một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hiện hữu.

Nếu thành lập mới, doanh nghiệp dự kiến hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, với vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định. Tỷ lệ tham gia của MSB và các bên liên quan có thể lên tới mức tối đa pháp luật cho phép, đồng thời phải bảo đảm doanh nghiệp mới trở thành công ty con của ngân hàng.

Nếu lựa chọn mua lại doanh nghiệp hiện hữu, giá trị đầu tư, số lượng cổ phần, tỷ lệ sở hữu, phương thức giao dịch và lộ trình thực hiện sẽ được xác định trên cơ sở đàm phán và chấp thuận của cơ quan quản lý. Doanh nghiệp mục tiêu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính, năng lực hoạt động, hệ thống quản trị và khả năng phát triển phù hợp với chiến lược của MSB.

Theo MBS, doanh thu toàn thị trường bảo hiểm năm 2025 đạt 237.211 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 117.900 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Riêng bảo hiểm nhân thọ năm 2025 đạt 145.085 tỷ đồng, giảm 1,94%; 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 68.860 tỷ đồng, giảm 4%. Doanh thu khai thác mới khoảng 10.787 tỷ đồng, giảm 17%. Nhà băng này kỳ vọng mảng bảo hiểm nhân thọ có thể tạo thêm nguồn thu ngoài lãi, đồng thời khai thác hệ sinh thái khách hàng, dữ liệu và các điểm chạm trên nền tảng số, tín dụng và thanh toán để phát triển mô hình bảo hiểm tích hợp. Đây được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng trong giai đoạn 2027-2030.

Với bảo hiểm phi nhân thọ, MSB lựa chọn hướng thành lập mới công ty con.

Công ty dự kiến được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. Các nghiệp vụ gồm bảo hiểm tài sản, hàng hóa vận chuyển, hàng không, xe cơ giới, cháy nổ, thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu, tín dụng và rủi ro tài chính, nông nghiệp, bảo lãnh, sức khỏe và một số nghiệp vụ khác theo quy định. Thời hạn hoạt động dự kiến là 50 năm kể từ ngày được cấp phép.

Vốn điều lệ ban đầu dự kiến tối thiểu bằng mức vốn pháp định. MSB có thể góp vốn ở mức tối đa pháp luật cho phép, với tỷ lệ cụ thể bảo đảm doanh nghiệp trở thành công ty con của ngân hàng.

Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ năm 2025 ước đạt 88.054 tỷ đồng, tăng khoảng 10,3%; 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 49.986 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Thị trường hiện có 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang hoạt động và hai doanh nghiệp mới được cấp phép trong năm 2026; năm doanh nghiệp dẫn đầu chiếm khoảng 52% thị phần.

Ở giai đoạn đầu, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến tập trung vào khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và khách hàng trong hệ sinh thái MSB. Sản phẩm trước mắt hướng vào bảo hiểm tài sản và con người, kết hợp ứng dụng công nghệ trong tư vấn, cấp đơn, thu hộ và xử lý bồi thường. Sau đó, công ty có thể mở rộng kênh phân phối ngoài hệ sinh thái theo hướng có chọn lọc và kiểm soát rủi ro.

Chào bán 936 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 9.360 tỷ đồng

Song song với kế hoạch mở rộng hệ sinh thái tài chính, MSB dự kiến tăng vốn điều lệ lần hai trong năm 2026.

Ngân hàng dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 25 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số vốn dự kiến huy động 9.360 tỷ đồng.

Toàn bộ 9.360 tỷ đồng dự kiến huy động sẽ được bổ sung vào vốn kinh doanh. Trong đó, 6.500 tỷ đồng dành cho phát triển cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; 600 tỷ đồng đầu tư phát triển công nghệ; 2.260 tỷ đồng dành cho bù đắp/đầu tư, góp vốn hoặc mua cổ phần.

Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của MSB có thể tăng lên 46.800 tỷ đồng.