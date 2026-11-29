Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa thông báo chào bán thêm 936 triệu cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua, thông tin được công bố trên Hose ngày 27/11.

Đợt chào bán được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/2026.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua là 9/12/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu MSB tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền mua thêm 25 cổ phiếu phát hành mới. Số cổ phiếu được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua dự kiến từ ngày 14/12 đến 29/12/2026. Mỗi quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần. Cổ đông đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 14/12/2026 đến 5/1/2027.

Với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ngân hàng ước tính thu về 9.360 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, số tiền thu được sẽ được phân bổ cho ba mục đích. Trong đó, MSB dự kiến dành gần 7.959 tỷ đồng để phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; 388 tỷ đồng đầu tư phát triển công nghệ; phần còn lại hơn 1.013 tỷ đồng được sử dụng để bổ sung vốn, đầu tư, góp vốn hoặc mua cổ phần.

Hiện vốn điều lệ của MSB là 37.440 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt chào bán, ngân hàng dự kiến nâng vốn lên 46.800 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 của MSB cho thấy nguồn thu chủ lực là lãi thuần đạt 3.422 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Ở các hoạt động ngoài lãi, MSB đạt lãi thuần từ dịch vụ 302,28 tỷ đồng, tăng 51% YoY. Kết quả này đến từ thu nhập dịch vụ tăng 13%, trong khi chi phí dịch vụ giảm 32%. Ngân hàng cũng thu về 156,2 tỷ đồng lãi thuần từ hoạt động khác, tăng 11% YoY.

Ngược lại, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng này giảm 54% YoY, còn 130,06 tỷ đồng. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư của ngân hàng lỗ 25,48 tỷ đồng trong quý 3. Ngân hàng không phát sinh lãi, lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh trong quý.

Trong kỳ, MSB tăng 16% YoY chi phí hoạt động lên 1.539 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.445 tỷ đồng, tăng 18% YoY nhờ nguồn thu cải thiện.

MSB giảm 13% YoY chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xuống 428,71 tỷ đồng, qua đó đạt lợi nhuận trước thuế 2.017,07 tỷ đồng, tăng 27% YoY. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 1.649,2 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, MSB đạt thu nhập lãi thuần 9.620 tỷ đồng, tăng 22% YoY. Ngân hàng thu về 510,36 tỷ đồng lãi thuần từ hoạt động khác, tăng 38% YoY.

Sau dự phòng, MSB đạt lợi nhuận trước thuế 5.439,77 tỷ đồng, tăng 14% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 4.414,03 tỷ đồng, tăng 17% YoY. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 là 8.000 tỷ đồng, ngân hàng hoàn thành khoảng 68% kế hoạch sau 9 tháng.