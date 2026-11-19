MSB báo lãi tăng hơn 27% trong quý III/2026

Báo cáo tài chính cho thấy, trong quý III/2026, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) ghi nhận thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 8.269 tỷ đồng, tăng khoảng 51,5% so với mức 5.460 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, chi phí lãi và các chi phí tương tự cũng tăng mạnh, từ 2.645 tỷ đồng lên 4.847 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 83,3%. Thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 3.422 tỷ đồng, tăng 21,5% so với quý III/2025.

Tình hình kinh doanh của MSB trong quý III/2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần của MSB đạt 9.621 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2025. MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 5.440 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.414 tỷ đồng, tăng 16,9%, tương ứng mức tăng thêm khoảng 637 tỷ đồng.

Riêng quý III/2026, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.649 tỷ đồng, tăng 29,4%.

Tổng tài sản vượt 439.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng nhanh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt 439.960 tỷ đồng, tăng khoảng 7,9% so với mức 407.674 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

Trong cơ cấu tài sản, cho vay khách hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cụ thể, dư nợ cho vay khách hàng đạt 232.947 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2025, tương ứng tăng thêm gần 27.738 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng cho vay cao hơn tốc độ tăng tiền gửi khách hàng. Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tiền gửi khách hàng đạt 217.398 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5% so với mức 196.672 tỷ đồng hồi đầu năm.

Như vậy, dư nợ cho vay đã cao hơn tiền gửi khách hàng khoảng 15.549 tỷ đồng. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi khách hàng theo hai chỉ tiêu này vào khoảng 107,2%, so với khoảng 104,3% tại cuối năm 2025.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, MSB cũng duy trì quy mô đáng kể ở các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác. Khoản mục này đạt 76.935 tỷ đồng vào cuối quý III, tăng nhẹ so với mức 73.969 tỷ đồng đầu năm.

Trong khi đó, danh mục chứng khoán đầu tư giảm từ 97.293 tỷ đồng xuống 87.842 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 9,7%. Phần lớn danh mục này là chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, đạt 87.845 tỷ đồng, trong khi dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư ở mức 2,8 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản có tính thanh khoản cao, tiền mặt, vàng bạc và đá quý đạt 1.463 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước đạt 5.641 tỷ đồng, giảm 42,6% so với mức 9.820 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của MSB đạt 393.103 tỷ đồng, tăng khoảng 7,6% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 217.398 tỷ đồng; tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đạt 121.881 tỷ đồng, tăng khoảng 12,2%.

Phát hành giấy tờ có giá cũng là một kênh huy động vốn đáng chú ý khi đạt 34.102 tỷ đồng, tăng khoảng 15,1% so với cuối năm 2025.

Vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt 46.857 tỷ đồng, tăng khoảng 10,4% so với đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ duy trì ở mức 31.200 tỷ đồng, quỹ của tổ chức tín dụng đạt 5.464 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối tăng từ 6.818 tỷ đồng lên 10.162 tỷ đồng.

Nợ có khả năng mất vốn tăng hơn 15%

Một trong những điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của MSB là diễn biến chất lượng tín dụng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 232.947 tỷ đồng. Trong đó, nợ đủ tiêu chuẩn đạt 222.758 tỷ đồng; nợ cần chú ý đạt 3.904 tỷ đồng; nợ dưới tiêu chuẩn đạt 1.233 tỷ đồng; nợ nghi ngờ đạt 1.389 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn đạt 3.662 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu, bao gồm nợ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5, đạt khoảng 6.285 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu xét toàn bộ dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5, quy mô các khoản nợ cần chú ý và nợ xấu lên tới khoảng 10.189 tỷ đồng.

So với thời điểm cuối năm 2025, nợ nhóm 2 đến nhóm 5 tăng từ khoảng 7.867 tỷ đồng lên 10.189 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 29,3%.

Trong đó, nợ cần chú ý tăng từ 2.347 tỷ đồng lên 3.904 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 66,3%. Nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 889 tỷ đồng lên 1.233 tỷ đồng, tăng khoảng 38,6%.

Nợ nghi ngờ giảm nhẹ từ 1.462 tỷ đồng xuống 1.389 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn vẫn tăng từ 3.169 tỷ đồng lên 3.662 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 15,6%.

Nếu tính riêng nợ xấu nhóm 3-5 trên tổng dư nợ cho vay khách hàng, tỷ lệ nợ xấu của MSB vào khoảng 2,7%, cao hơn mức khoảng 2,7% tại cuối năm 2025?

Về dự phòng rủi ro tín dụng, tại ngày 30/9/2026, ngân hàng có tổng dự phòng cho vay khách hàng khoảng 2.964 tỷ đồng, trong đó dự phòng chung đạt 1.720 tỷ đồng và dự phòng cụ thể đạt 1.244 tỷ đồng. Con số này cao hơn mức khoảng 2.851 tỷ đồng tại cuối năm 2025.

Diễn biến tăng của các khoản nợ cần chú ý và nợ có khả năng mất vốn là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh dư nợ cho vay của ngân hàng đang mở rộng.

Cho vay cá nhân chiếm hơn 33% dư nợ, bất động sản và xây dựng vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể

Xét theo đối tượng khách hàng, tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế của MSB đạt 155.036 tỷ đồng, chiếm 66,5% tổng dư nợ. Cho vay cá nhân đạt 77.911 tỷ đồng, chiếm 33,5%.

So với cuối năm 2025, tỷ trọng cho vay cá nhân tăng từ 30,3% lên 33,5%, trong khi tỷ trọng cho vay tổ chức kinh tế giảm tương ứng từ 69,7% xuống 66,5%.

Xét theo ngành kinh tế, hoạt động bán buôn và bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục cho vay, với dư nợ 39.868 tỷ đồng, tương đương 17,1% tổng dư nợ.

Dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh tế của MSB.

Đứng tiếp theo là hoạt động kinh doanh bất động sản với 30.338 tỷ đồng, chiếm 13% tổng dư nợ. Đáng chú ý, dư nợ lĩnh vực này tăng từ 29.256 tỷ đồng cuối năm 2025, nhưng tỷ trọng giảm từ 14,3% xuống 13%.

Cho vay lĩnh vực xây dựng đạt 27.074 tỷ đồng, chiếm 11,6%, tăng đáng kể so với mức 19.801 tỷ đồng hồi đầu năm. Đây là một trong những ngành có mức tăng dư nợ đáng chú ý trong kỳ.

Trong khi đó, dư nợ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 21.640 tỷ đồng, chiếm 9,3%, giảm so với mức 22.977 tỷ đồng cuối năm trước.

Ngoài ra, dư nợ đối với lĩnh vực vận tải, kho bãi đạt 9.912 tỷ đồng; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 7.768 tỷ đồng; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 7.384 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay cá nhân đạt 77.911 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng dư nợ, cho thấy phân khúc khách hàng cá nhân ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong cơ cấu tín dụng của MSB.