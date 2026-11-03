MSB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên tối đa 46.800 tỷ đồng

MSB thuộc nhóm Top 10 ngân hàng đã niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 28/10/2026, MSB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ từ 37.440 tỷ đồng lên tối đa 46.800 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, MSB đã hoàn thành việc tăng vốn lần thứ nhất năm 2026 từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phương án này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 24/04/2026 theo Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ.

Với phương án tăng vốn tiếp theo, MSB dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:25. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền được mua thêm 25 cổ phiếu mới.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt 9.360 tỷ đồng. Nếu hoàn tất phương án, tổng số cổ phiếu MSB sẽ tăng lên 4,68 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 46.800 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2026.

Việc tăng vốn điều lệ lần thứ hai nằm trong định hướng chiến lược của MSB hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao năng lực quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng quy mô hoạt động trong nước cũng như quốc tế.

Cụ thể, nguồn vốn bổ sung được kỳ vọng góp phần tập trung tăng trưởng nền tảng tài chính, phát triển cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó giúp MSB duy trì các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.

Đây cũng là cơ sở để ngân hàng đáp ứng các yêu cầu của định hướng chiến lược quốc gia, khi kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số (GDP bình quân từ 10%/năm trở lên) trong giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời đảm bảo quản trị hoạt động an toàn theo các chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, việc gia tăng nguồn lực tài chính tạo điều kiện để MSB đầu tư cho các dự án mở rộng quy mô hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên hệ thống.

Những định hướng này nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện trải nghiệm khách hàng và gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh ngành tài chính – ngân hàng ngày càng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Một trọng tâm khác là bảo đảm nguồn lực trung và dài hạn cho chiến lược phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện với việc ngân hàng giữ vai trò trụ cột, xây dựng và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh chiến lược gồm tài chính tiêu dùng, và quản lý quỹ, chứng khoán, bảo hiểm trong thời gian tới.

Tính đến ngày 28/10/2026, MSB thuộc nhóm Top 10 ngân hàng đã niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quyết định chấp thuận tăng vốn của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra trong bối cảnh MSB duy trì tốc độ tăng trưởng kết quả kinh doanh khả quan. Kết thúc quý III/2026, tổng tài sản đạt gần 440.000 tỷ tăng hơn 7,9% so với cuối năm 2025, trong đó cho vay khách hàng đạt gần 233.000 tỷ tăng 13,5%. Lợi nhuận trước thuế MSB quý III đạt 2.017 tỷ tăng 27,1% so với cùng kỳ, đưa lợi nhuận lũy kế từ đầu năm lên mức 5.440 tỷ đồng.

Với quy mô vốn dự kiến sau phát hành, MSB đặt mục tiêu gia tăng vị thế trong nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ lớn trên thị trường, đồng thời củng cố nền tảng tài chính để triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển dài hạn.

Trên cơ sở hoàn tất các thủ tục và phương án phát hành theo quy định, nguồn lực bổ sung sẽ hỗ trợ ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư cho công nghệ, AI và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính theo định hướng chiến lược