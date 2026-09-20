MSB: Dư nợ liên quan dự án trục cảnh quan sông Hồng chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong danh mục

Trong báo cáo cập nhật thông tin từ cuộc gặp gỡ nhà đầu tư của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) gần đây, Chứng khoán BSC đã tiết lộ một số chia sẻ của ban lãnh đạo ngân hàng liên quan đến hoạt động tín dụng và huy động cũng như triển vọng nửa cuối 2026.

Về phía hoạt động tín dụng, room tín dụng hiện tại của ngân hàng ở mức 10,5%. Theo báo cáo tài chính, tại cuối quý II/2026, ngân hàng đã sử dụng hết hạn mức tín dụng lần đầu (10,45%). Do vậy, động lực tăng trưởng tín dụng chính trong nửa sau của năm dự kiến đến từ kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng.

Ban lãnh đạo MSB cho biết đang xin bổ sung room cho nửa cuối 2026, khả năng cao được duyệt thêm 2–3 điểm %, đưa room lên mức 12,5–13,5%.

Ở vị thế hiện tại, MSB có thể chủ động lựa chọn tệp khách hàng có mức độ an toàn cao nhưng vẫn chấp nhận lãi suất cao để tối ưu hóa lợi nhuận. Dự kiến động lực tăng trưởng tín dụng chính vẫn sẽ đến từ nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, trong khi nhóm bán lẻ đang tăng chậm lại.

Liên quan đến tín dụng cho các dự án hạ tầng trọng điểm, MSB thông tin rằng ngân hàng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chưa có thông tin cụ thể về quy mô hay tiến độ giải ngân. Với dự án trục cảnh quan sông Hồng, ban lãnh đạo cho hay dư nợ liên quan chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong danh mục cho vay.

Về phía huy động, MSB cho hay ngân hàng không chịu áp lực huy động tại thời điểm hiện tại do room tín dụng đã gần sử dụng hết, nhu cầu vốn đầu ra bị giới hạn. Ngân hàng cũng đã nghiên cứu và chuẩn bị cho các yêu cầu về vốn theo Basel 3 và không có áp lực tăng vốn trong ngắn hạn.

Về chất lượng tài sản, dù đẩy mạnh tăng trưởng quy mô bảng cân đối so với giai đoạn trước 2024, MSB vẫn ưu tiên cân đối chất lượng tài sản và quản trị nợ xấu. Tại cuối quý II/2026, ngân hàng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu hợp nhất giảm nhẹ về 2,5%.

MSB cũng đang đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, với quy mô thu hồi có thể lên tới 10.000 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo, phần lớn tài sản đảm bảo các khoản nợ này là dự án BĐS. Nửa cuối 2026, MSB kỳ vọng thu hồi 1.000–2.500 tỷ đồng từ một dự án BĐS.