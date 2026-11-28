Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) dự kiến phát hành 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng.

MSB vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.

Theo phương án công bố, ngân hàng chào bán 936 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến huy động 9.360 tỷ đồng. Tỉ lệ thực hiện quyền là 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 25 cổ phiếu mới.

MSB dự kiến thu về 9.360 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông (Ảnh: MSB).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 9/12/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ ngày 14/12 đến 29/12/2026. Cổ đông có thể đăng ký mua và nộp tiền trong khoảng thời gian từ ngày 14/12/2026 đến ngày 5/1/2027. Mỗi quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần.

Về phương án sử dụng vốn, MSB dự kiến dành 7.958,76 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; 388 tỷ đồng đầu tư phát triển công nghệ. Số tiền còn lại 1.013,24 tỷ đồng được sử dụng để bù đắp, đầu tư, góp vốn hoặc mua cổ phần.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của MSB lên tối đa 46.800 tỷ đồng.

Phương án này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 34A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8/10/2026 và được Hội đồng quản trị triển khai theo Nghị quyết số 25.07/2026/NQ-HĐQT ngày 15/10/2026.

Nếu đợt chào bán hoàn tất, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng thêm 9.360 tỷ đồng so với mức hiện tại 37.440 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 5.440 tỷ đồng. Riêng quý III/2026, chỉ tiêu này đạt hơn 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập lãi thuần trong 9 tháng đạt gần 9.621 tỷ đồng, tăng 21,7%. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt gần 440.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng gần 233.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2025.