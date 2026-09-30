MSB dự kiến tăng vốn lên 46.800 tỷ đồng, mở rộng hệ sinh thái tài chính

MSB dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu, huy động 9.360 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã CK: MSB) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ lần hai trong năm 2026, cùng một số kế hoạch mở rộng hệ sinh thái tài chính.

Theo phương án được Hội đồng quản trị trình cổ đông, MSB dự kiến tăng vốn điều lệ từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 9.360 tỷ đồng, thông qua chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền 9.360 tỷ đồng dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Trong đó, 6.500 tỷ đồng dành cho phát triển cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp; 600 tỷ đồng đầu tư phát triển công nghệ và 2.260 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư vào cổ phần.

MSB dự kiến hoàn thành đợt chào bán trong năm 2026 hoặc theo thời hạn khác do Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị quyết định, tùy thuộc tiến độ cấp phép của cơ quan quản lý.

Trước đó, ngân hàng đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lần một trong năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành đạt 3,744 tỷ cổ phiếu, đưa vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, MSB trình cổ đông chủ trương thành lập Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên 100% vốn của MSB tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC). Vốn điều lệ của ngân hàng này dự kiến bằng mức vốn pháp định theo quy định pháp luật.

MSB cũng đề xuất góp vốn, mua cổ phần để sở hữu một công ty chứng khoán làm công ty con, dự kiến thực hiện trong năm 2027 hoặc phù hợp với chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, ngân hàng định hướng mở rộng hệ sinh thái sang bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, hướng tới xây dựng thêm trụ cột tăng trưởng trong giai đoạn 2027 - 2030.

MSB đã chốt ngày đăng ký cuối cùng 24/9/2026 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian biểu quyết điện tử kéo dài đến 16h ngày 8/10/2026.